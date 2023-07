A bankok számára kifejezetten fontos minél korábban megszerezni az ügyfeleiket, már csak azért is, mert a későbbiekben ritkán váltanak az emberek bankot. Néha még a nagybankok is bedőlnek a csalóknak - a JPMorgan 175 millió dollárt fizetett ki egy hasonló ügyben.

Magyarországon a diákszámlák kedvezményeivel próbálják a bankok megnyerni maguknak az ügyfelek legújabb generációját.

A Bank360 közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy sok esetben a hagyományos, évi pár ezer forintos díjnál is olcsóbban bankolhatnak a legfiatalabb a verseny következtében. A pénzügyi portál szemügyre vette a bankok ajánlatait.

Fotó: Shutterstock

Ebből kiderül, hogy az OTP Bank Junior számlája mellé díjmentesen igényelhető Mastercard bankkártya már 7 éves kortól. A kártyának nemcsak a kibocsátási, de az éves díja is ingyenes és 24 éves korig a számlavezetésért sem kell fizetni. A számlához folyamatosan elérhető kedvezményprogram is társul, ami 5-30 százalékos visszatérítést jelenthet, ha a partnereknél vásárlunk. A diákok igényeit szem előtt tartó akciók között pedig olyanok is találhatóak, mint például a Campus Fesztiválra szóló félárú napijegy. Az OTP Junior Next alkalmazással pedig a diákok kiadásaikat számíthatják, de segítséget kaphatnak az első megtakarításokban, karrierépítésben, pályaorientációban és akár önkéntes munka találásában is a számlatulajdonosok.

Az Erste Bank időszakos akciókkal és személyre szabott kedvezményekkel igyekszik a diákok kedvében járni. A számlanyitás során háromféle kedvezményből lehet választani a számlahasználattól függően, ezek az átutalási kedvezmény, az Őrszem SMS szolgáltatás és a kedvezményes dombornyomott kártya. A diákszámlához a kártyák széles köréből lehet választani, a legolcsóbb, évi 2030-2692 forintos ajánlattól az évi 29768 forintba kerülő Mastercard Goldig.

A Gránit Bank a fiatalok kapcsolati hálójáért kínál kedvezményt, tíz ismerőst lehet a bankhoz meghívni és minden számlanyitásért 8 ezer forintot kap az új ügyfél ajánlója és ajánlottja is. Digitális számlacsomag választása esetén a Neo, nem dombornyomott bankkártya 26 éves korig díjmentes.

Hasonló ajánlóprogramot a K&H Bank is működtet, a pénzintézetnél három ismerőst lehet meghívni, amivel összesen 30 ezer forint gyűjthető össze. További kedvezményként 14-18 évesek számára a bankkártya az első évben ingyenes, második évtől pedig féláron 4155 forintba kerül. 18-26 év között az első év szintén ingyenes, a második évtől 25 százalékos kedvezménnyel 6232 forintba kerül az éves díj. Már nem tanuló, pályakezdő fiataloknak 26 év alatt a Mastercard nyombornyomott kártya 8310 forintba kerül.

Az MBH Bank a diákszámlához ingyen adja a Mastercard Standard és a Visa Classic kártyák valamelyikét, ezeknél mind a kibocsátás, mind az éves költség ingyenes.

A Raiffeisen Bank 18 és 25 év közöttieknek kínálja a Yelloo diákszámlát, amivel a további kedvezményeket – például konditerem vagy kiállítások esetében – nyújtó Yello Klubhoz is lehet csatlakozni. A csomaghoz igényelhető VertiCard első kibocsátása és az első éves kártyadíja is ingyenes.