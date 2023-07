Magyarország nem visel háborút, de a költségeit igen, ennek a fényében meglepően jó júniusi költségvetési adatot közölt hétfőn a Pénzügyminisztérium.

Fotó: Shutterstock

Péntek óta a harmadik jó hír a forint árfolyamának: nem minősítette le Magyarország hitelbesorolását a Standard and Poor’s pénteken, hétfőn reggel kiváló adat érkezett a magyar külkereskedelmi mérlegről, most pedig az derült ki: az utóbbi nyolc évben most volt a legalacsonyabb a magyar központi költségvetés hiánya az év hatodik hónapjában. Pedig közben sok minden történt: átvonult rajtunk egy világjárvány, Európa energiakrízisbe süllyedt, kitört a kontinens legvéresebb háborúja 1945 óta, az infláció pedig a kamatok megemelkedését és a háztartási fogyasztás összeomlását okozta.

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a gazdaságra rányomja a bélyegét a majdnem másfél éve folyó, elhúzódó ukrajnai háború és az energiaválság, és ebben a borús időszakban a kormány a költségvetésen keresztül a családok és a munkahelyek védelmére és a nyugdíjak értékének megőrzésére összpontosít.

Rengeteg a rendkívüli kiadás, a költségvetés júniusi teljesítménye mégis kiemelkedő.

Júniusban a központi költségvetés hiánya 132,7 milliárd forintra rúgott, ez az elmúlt nyolc év legalacsonyabb deficitje. A részletes adatokat két hét múlva közlik, a Pénzügyminisztérium egyelőre a fő részleteket adta közre.

Az év első felében a teljes államháztartás hiánya 2896 milliárd forint volt, ezt teljes egészében a központi alrendszer produkálta: a társadalombiztosításnak is volt ugyan 78,1 milliárd forint hiánya, de ezt kompenzálta az elkülönített állami pénzalapok 90,4 milliárd forintos többlete.

Irdatlan összeget, 969,2 milliárd forintot kellett a központi költségvetésnek költenie az első fél évben a rezsivédelem keretein belül a távhőszolgáltatók és a lakossági villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásának és készletezésének kompenzációjára. Emellett 330,7 milliárd forintot költöttek lakástámogatásokra, pedig tavaly az első fél évben erre a célra csak 60,2 milliárd forint folyt ki a kasszából.

Többet kellett költeni a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra is, az előbbi célra 2998,7 milliárd forintot, az utóbbira 1119,4 milliárd forintot fordítottak június végéig.

A napokban elfogadott 2024-es költségvetésben a kormány még tovább csökkenti a hiányt, a GDP 2,9 százalékára, miközben az államadósság a GDP 66,7 százalékára csökkenhet.