A vilniusi NATO-csúcs legfontosabb témája az ukrajnai háború és Svédország NATO-csatlakozása lesz – közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vilniusba tart a NATO-csúcstalálkozóra.

Fotó: Szíjártó Péter/Facebook

Szijjártó a vilniusi NATO csúcsra indulva azt írta, hogy Magyarország álláspontja egyértelmű: minél előbb béke kell Ukrajnában, mert csak így lehet emberéleteket menteni.

Svédország kapcsán pedig szintén világos az álláspontunk: a kormány támogatja a NATO-csatlakozást, ezért is terjesztettük már hosszú hónapokkal ezelőtt az erről szóló javaslatot az Országgyűlés elé. Már csak technikai kérdés a ratifikációs folyamat lezárása

– fogalmazott a tárcavezető.

Erdogan meghozta a várva várt döntést a svéd NATO-tagságról Recep Tayyip Erdogan beleegyezett Svédország NATO-csatlakozásába, ami miatt felkéri a török parlamentet annak ratifikálására. A döntést megerősítette a NATO főtitkára is. Sajtóinformáció szerint a török elnök azért dönthetett így, mert több követelését is teljesítheti az Európai Unió. Egyelőre nem tudni, mikor kerülhet a kérdés a parlament elé, amelynek nagy többségét Erdogan pártja adja.

A vilniusi NATO-csúcsra a külgazdasági és külügyminiszter mellett Orbán Viktor miniszterelnök is elindult

– erről a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan számolt be kedd reggel. Orbán Viktor várhatóan kétoldalú tárgyalásokat is folytat Vilniusban. A litván fővárosban megrendezett NATO-csúcson részt vevő magyar delegáció tagja a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.