Orbán Viktor: az inflációt fülön, üstökön kell ragadni

Az elmúlt egy évben 330 ezer illegális migránst tartoztattak fel, ebből 270 ezret a magyar határnál a kormányfő szerint. Jelezte, hogy a migráció ügyében hazánknak a saját tapasztalataira kell hagyatkoznia, emlékeztetett, hogyan csaptak össze a migránsok a határőrökkel. "A brüsszeli szirénhangokat nem vesszük figyelembe", szerinte egyetlen megoldás, ha nem engedjük be őket az unió területére, csak az jöhet be, akinek a menekültügyi eljárását lefolytatták, amíg ez nem történik meg, addig nem jöhet. A magyar modellt kell követni a miniszterelnök szerint, Magyarország egy saját modellt épített fel, szerinte ők is meg tudták volna oldani ezt a kérdést, csak nem akarták, mert más elképzeléseik vannak. Hangsúlyozta, amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, nem lesznek migráns gettók. Szerinte belül szilárdnak kell maradnunk, az ellenzéki követeléseknek ezért nem szabad engedni.