Az elmúlt 13 évben megháromszorozódott a magyar gazdaság összteljesítménye, 27 ezer milliárdról 80 ezerre nőtt – erről is beszélt Orbán Viktor a székelyföldi Tusnádfürdőn szombat délelőtt.

A magyar GDP 2030-ra 160 ezermilliárd forintra nőne.

Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Ez annak az új gazdasági modellnek az eredménye, amelyet 13 éve építenek, és mostanra „elég jól összeállt”. Arra tervezték, hogy 2030-ig lényegesebb módosítás nélkül kiszolgálja Magyarországot, és Kárpát-medencei magyarságot teremtsen. Időarányosan jól áll a terv, de a következő hét évre további célkitűzések születtek. A leglényegesebb, hogy az évtized végére a magyar GDP-t megdupláznák, értékét 160 ezermilliárd forintra növelnék.

Ez már lőtávolságon belül lenne a régen áhított osztrák gazdasághoz képest.

Nemcsak GDP-adat, hanem a magyar fejlettségi mutató is nagyot ugrott és ugrana is még. Az uniós átlagos szinthez képest a magyar fejlettség 2010-ben 66 százalékon állt, ami 2022-re 78 százalékra javult. A következő hétéves ciklusban a 85-90 százalékos szint elérése a szándék. Az elmúlt bő évtizedben a magyar export duplázott, ezen belül is a magyar tulajdonú termékek aránya megnőtt. További törekvés az energiaimport – amely most 28 százalék – visszaszorítása. A 2030-as évre Paks II.-vel, a hálózat fejlesztésével, illetve a napenergia terjedésével elérhető, hogy a villamos energia behozatala nulla százalékra essen.

Ezt szem előtt tartva épülnének a magyar erőművek, amire összesen 11,5 ezermilliárd forintot fordítanak.

A foglalkoztatottságban is boom következhet. Míg 2010-ben ez 62 százalékot mutatott, tavaly már 77 százalék volt, 2030-ra pedig 85 százalék lehet a foglalkoztatottsági mutató. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az egyetemfejlesztési program eredménye, hogy immár tizenegy magyar felsőoktatási intézmény is szerepel a világ legjobb egyetemeinek 5 százalékos elitjében. Bár a reprodukciós ráta 1,2-ről 1,5-re nőtt, a népességfogyás megállításhoz 2,1-es index kell.

Nagy bajban vagyunk, ezért minden erőt és költségvetési energiát továbbra is a családpolitikába kell invesztálni

– mondta. Arról is beszélt, hogy a honvédelem kezd végre talpra állni, egyenruhás alkalmazottak helyett lassacskán lesz ütőképes sereg harcosokkal. Épül a nemzeti hadiipar is, amit bizonyít, hogy Magyarország azok közé a kevés NATO-tagok közé tartozik, akik elérik a GDP-arány szerinti 2 százalékos védelmi ipari ráfordítást. Kiemelte, hogy a nemzetegyesítést olyannyira komolyan vették, hogy a határon túlra irányzott forrásokat megtízszerezték egy évtized alatt, és az idén döntést hoztak arról, hogy dacára a pénzügyi gondoknak, megötszörözik az elcsatolt magyar területeket illető oktatási forrásokat.

Mindez szép és jó. Csak van egy bökkenő: az előző három évben két meteorit is becsapódott, a Covid és a háború. Az előzőt még kivédtük valahogy, de a háború keményebb dió, letérített minket a pályánkról. Ma azért küzdünk, hogy ide visszakapaszkodjunk, hogy eljussunk 2030-ig. Most úgy látom, hogy legkorábban 2024 júliusában tudom majd jelenteni, hogy a magyar gazdaság ismét növekedési pályára állt, hogy a banki hitelezés ismét erős, és hogy ismét jelentősen meghaladjuk az EU-s átlagos növekedést

– értékelt. Szerinte az első fél év volt a legnehezebb, mert az infláció gyorsabb volt, mint a bérnövekedés. Erre tíz éve nem volt példa. Abban reménykedik, hogy 2023 egészét tekintve mégis sikerül megelőzni a bérek értékcsökkenését. A hitelek kamatai legkorábban 2024 második negyedévében normalizálódhatnak. Azt mondta, ha mindent jól csinálnak, szerencséjük lesz, és a Jóisten is megsegíti őket, akkor a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásokra újra a kijelölt pályán lesz a magyar gazdaság, és így jövőre a Tusványoson már a 2030–2040 közötti tervekről tud beszámolni.