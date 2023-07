A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított három nagy, Magyarországon is működő ruha- és cipőkereskedő webáruház – a CCC, az Answear és az About You – magyar, lengyel, illetve német üzemeltetőjével szemben, mivel feltehetően jogsértő módon tüntetik fel az akciósként hirdetett termékeik árait – jelentette be szerdán a GVH.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A szóban forgó vállalatok ugyanis egyes esetekben – következetlen és követhetetlen módon –

több különböző eredeti/korábbi árat jelenítenek meg egyszerre, ezzel megakadályozva a kedvezmény valós mértékének meghatározását és a fogyasztók tudatos döntéshozatalát.

Az About You ezenkívül minden bizonnyal a teljes vásárlási folyamat során sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé a termékek elérhetőségéről, amelyek szintén jogsértőnek minősülhetnek.

Az akciók és kedvezmények mértékének (illetve kiindulási alapjának) valós és világos ismertetése fontos elvárás a vásárlók részéről, mivel ez teszi lehetővé számukra a termékárak megfelelő összevetését. Egy európai uniós szintű fogyasztóvédelmi jogalkotási csomag keretében tavaly május óta a hazai kereskedőnek is egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat.

A Gazdasági Versenyhivatal a szabálymódosulások előtt számos módon, többek között részletes tájékoztató videóval segítette a vállalkozásokat, gyakorlati példákon keresztül bemutatva a jogszerű és a kerülendő akciótartási gyakorlatokat.

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették. Az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak. Az eljárások lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.