Az iskolai szünidőt követően az M7-es autópálya igencsak leromlott állapotú, Budapest és Balaton közötti szakaszán is megindulhatnak a szintrehozási munkálatok – tudta meg a Világgazdaság. A magyar tengertől délre már most is egyszerre több helyszínen dolgoznak, ezt folytatják szeptembertől az északi irányban.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Áprilisban kezdődött el Magyarország történetének eddigi legnagyobb autópálya-felújítási programja. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amely 2022. szeptemberében 1237 km-en vette át a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését, csak az idén 297 km-en végez szintrehozási munkálatokat, többek között az M1-es, az M3-as, az M4-es, az M7-es és az M8-as sztrádán.

Szimicsku László kommunikációs igazgató elmondta, hogy novemberig folyamatosan dolgoznak a társaság munkatársai, ami elsősorban nappali munkavégzést jelent, augusztusban viszont az M1-esen éjszaka is lesz aszfaltozás a torlódás megelőzése érdekében.

A munkák összértéke országosan több tíz milliárd forintra rúg, de pontos összeget azért nem tudott mondani, mert nagyon sok helyen, ahol felmarják a felső kopóréteget, csak a marás után derül ki, hogy a mélyebb szerkezeti részekhez is hozzá kell-e nyúlni.

Az M7-en már most látjuk, hogy lesznek olyan szakaszok (Balatonboglár–Fonyód, Balatonszentgyörgy–Sávoly), ahol az előzetes vizsgálatok (fúrásos mintavételezés) alapján az útburkolat rohamos állagromlása miatt teljes pályaszerkezetet kell cserélni

– mutatott rá Szimicsku László, aki azt ígérte, augusztusban, amikor a félidőben tartanak a szintrehozási munkálatok, összesítést is végeznek.

Nem véletlenül nyírják a füvet a belső sávban reggelente

A kommunikációs igazgató arra is kitért, hogy miért éppen a reggeli órákban nyírják a füvet, és szűkítik egy sávra a forgalmat, ami sok esetben torlódáshoz vezet.

Nem csak reggel nyírjuk a növényzetet, egész nap dolgoznak a kollégáim. A munkát a hőség miatt kezdjük a korai órákban, ennek tehát elsősorban munkavédelmi okai vannak

– magyarázta. Azonban az esti munkavégzés sem jár kevesebb gonddal, amikor az autósok is kevésbé figyelmesek, csütörtök este például az M1-esen este 8 körül nyírták a növényzetet, amikor a munkavégzést biztosító TMA-nak (ütközéselnyelő rendszer) ütközött egy autós. Bár ezúttal személyi sérülés nem történt, az MKIF célul tűzte ki a közlekedési kultúra javítását, épp ezért tájékoztató kampányba kezdett a közösségi oldalakon.

Szimicsku László azt is elmondta, hogy az elválasztósávban lévő korlátrendszer és a sövény helyett az autópálya-bővítések után betonelemeket helyeznek ki, ami nemcsak balesetvédelmi, de üzemeltetési szempontból is praktikusabb lesz.