Álságos és önsorsrontó az ukrajnai békével kapcsolatos európai uniós érvelés, miszerint egyelőre nem megfelelők a körülmények a rendezésről szóló tárgyalásokhoz, ezzel szemben Magyarország továbbra is mielőbbi fegyverszünetet és béketárgyalásokat sürget – jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton az esztergomi MCC Feszten.



Fotó: Bruzák Noémi

A tárcavezető a magyar külpolitika és külgazdaság kihívásairól szóló panelbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy az ukrajnai invázió több mint ötszáz nappal ezelőtti megindítása óta Európa háborús pszichózisba süllyedt, és a közös külpolitika leszűkült erre az egyetlen témára.

Több mint ötszáz napja csak a háborúról beszélünk. Holott pontosan tudjuk, hogy a háborúról ki mit gondol. Gyakorlatilag ugyanazt gondolja mindenki. Ez a háború rossz, brutális, a háborúban emberek halnak meg, gyakorlatilag rommá lőnek egy országot, a háborút abba kell hagyni, el kell ítélni, világosan meg kell nevezni, hogy ki az agresszor és ki az áldozat

– mondta.

„Hiába próbálják egyesek úgy feltüntetni, ebben nincs vita. De ötszáz napja csak erről beszélünk (…) És mikor felvetjük, hogy beszéljünk a békéről, akkor jön, hogy te putyinista vagy, a Kreml propagandistája vagy, az oroszok barátja, kéme, satöbbi. Holott én azt gondolom, Ukrajnának, az ukrán embereknek is, Európának is, sőt az egész világnak az lenne az érdeke, hogy végre béke legyen” – tette hozzá.

Képmutatónak nevezte, hogy az EU a világban máshol dúló fegyveres konfliktusok kapcsán rögtön tűzszünetre és béketárgyalásokra szólít fel, Ukrajna esetében viszont nem ez történik, amely kettősség elfogadhatatlan és káros.

Felidézte, hogy mindig az az ellenérv, hogy a körülmények nem megfelelők még erre, miközben szavai szerint látni kell, hogy „holnap rosszabbak lesznek a körülmények, mint ma, és tegnap jobbak voltak a körülmények, mint ma, mivel tegnap még kevesebb ember halt meg, mint ma, és holnap még több lesz a halottak száma”.

Tehát álságos, elfogadhatatlan és önsorsrontó az az érvelés, amit az európai uniós kollégáktól hallunk a békével szemben. Hiába támadnak minket emiatt, ma Európában mi állunk ki egyedül a béke szükségessége mellett

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter megdöbbentőnek minősítette az EU azon javaslatát, amelynek alapján a következő négy évben akár húszmilliárd euróval is támogathatnák az ukrajnai fegyverszállításokat, ami azt jelenti, hogy a közösség úgy gondolkodik, hogy négy évig még biztosan háború lesz.

Rámutatott: az is problémás, hogy Magyarországnak úgy kellene 200 millió eurót beleadnia ebbe, hogy közben hazánk nem kapja meg a neki járó EU-s forrásokat, illetve az OTP rajta van a háború nemzetközi szponzorainak ukrajnai listáján.

A szankciók kapcsán azt hangoztatta, hogy az elrendelt korlátozások megbuktak, az eredeti céljukkal szemben ugyanis nem kényszerítették térdre Oroszországot, és nem vittek közelebb a békéhez, szerinte ezért le kellene vonni a politikai következtetéseket.

Valamint kifejtette, hogy noha a mainstream azt akarja elhitetni, hogy a világ a transzatlanti térséggel egyenlő, valójában a globális többség a béke pártján van, mert a háború árát világszerte mindenki fizeti.

A miniszter az EU-s források befagyasztásáról szólva azt mondta, hogy nem bizonyos törvények állnak a háttérben, a valódi ok az, hogy Brüsszelnek küldetésévé vált a kereszténydemokrata, patrióta magyar kormány megbuktatása.



Azért vagyunk nekik kényelmetlenek, mert homlokegyenest ellenkező politikát folytatunk, mint ami szerintük az egyetlen helyes, létező, elfogadható, tolerálható politikai irányvonal, s ha mindez még nem lenne elég, sikeresek is vagyunk. És ez azért durva, mert az összes, velünk szembeni eljárás okaként a demokrácia hiányát jelölik meg, miközben pont ők azok, akik lábbal tapossák a demokráciát, mert nem hajlandóak elfogadni a magyar emberek demokratikus akaratát. A demokrácia legnagyobb szégyene ma Brüsszel és az európai bürokrácia

– jelentette ki.

Szijjártó Péter óriási dolognak nevezte, hogy alig tízmilliós országként Magyarországgal foglalkoznak a nap 24 órájában egyes európai politikusok. „Én annyira sajnálom ezeket az embereket, egyszerűen úgy látom rajtuk, hogy ez gyógyíthatatlan hungarofóbia, amiben szenvednek” – mondta.

A David Pressman amerikai nagykövet bírálataival kapcsolatos kérdésre válaszolva pedig arról számolt be, hogy neki mik az elvárásai a magyar nagykövetekkel szemben. Tilosnak nevezte egyebek mellett a „beledumálást” a fogadó állam belpolitikájába, a politikusi megnyilvánulások kommentálását, illetve a részvételt a különböző felvonulásokon, tüntetéseken.

„Ha nekem egy nagykövetem a másik országban folyamatosan beleokoskodna belpolitikai ügyekbe, én azonnal hazahívnám, mert nem az a dolga, és tiszteletlenség a másik országgal szemben” – emelte ki.