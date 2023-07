A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) március elején állapította meg, hogy két vállalkozáscsoport jogsértő módon próbálta felosztani a budapesti menetrend szerinti hajójáratok üzemeltetésére kiírt BKV-tendert. A vizsgálat során a vállalkozások mindegyike úgynevezett engedékenységi kérelemmel élt, vagyis a jogsértést elismerve, önként feltárta a kartellben való részvételét a versenyhatóság felé. A GVH Versenytanácsa tavaszi határozatában erre tekintettel 6,5 milliós bírságot szabott ki az érintett cégekre.

Fotó: Shutterstock

Ezt követően azonban a kartellben részt vevő egyik vállalatcsoport keresetet indított a döntéssel szemben, teljes egészében vitatva az eljárás jogszerűségét. A GVH határozataival szembeni jogorvoslat lehetőségét a versenytörvény minden esetben garantálja, hiszen a közigazgatási döntések kontrollja fontos jogbiztonsági kritérium. A vállalkozások által benyújtott keresetlevélből ugyanakkor ebben az esetben egyértelművé vált, hogy mégsem teljesülnek az önfeladásuk miatt kapott hatósági bírságkedvezmény feltételei. A jogszabály ugyanis a kedvezményhez teljes mértékű, jóhiszemű és folyamatos együttműködést követel meg a vállalkozásoktól. Ezt nem csupán a hazai, hanem az európai uniós versenyjogi joggyakorlat is egyértelműen megerősíti. A GVH Versenytanácsa ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosította márciusi döntését: a bírságcsökkentést visszavonva, a teljes bírságot kiszabta az érintett vállalkozáscsoport két tagjára, a Rubin Group Kft.-re és a Duna-Weser Kft.-re.

A két cégre kiszabott bírság ezzel együttesen 6,5 millióról 10 millió forintra emelkedett.

A színlelt együttműködés miatt a két cég a jövőben a Közbeszerzési Hatóság előtt is nehéz helyzetbe kerülhet, ha élni kíván az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési törvény ugyanis kimondja, hogy véglegessé vált közigazgatási, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerőssé vált bírósági határozat következtében kizáró ok hatálya alá kerülő cégek akkor vehetnek részt közbeszerzési eljárásban, ha az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságukat.

Azt állította a Lidl, hogy a legolcsóbb élelmiszerlánc – a GVH eljárást indított Versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH a Lidl ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt. A cég 2023. február 13-tól indult kereskedelmi kommunikációjában azt állította, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc, de a GVH szerint a reklám nem megalapozott információkra támaszkodik, így alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

A vállalkozások számára nyitva álló, a versenytörvény által biztosított együttműködési lehetőségek kiemelten fontosak a versenyhatósági jogalkalmazás során, hiszen minden érintett félnek előnyösek. A cégek részéről a bírság csökkentését eredményezhetik, a hatóság oldaláról a jogsértések minél hatékonyabb feltárását teszik lehetővé.