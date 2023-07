Sorozatban hetedik éve, 2016 óta többen költöznek haza magyar állampolgárok, mint ahányan kivándorolnak – írja blogbejegyzésében Szalai Piroska. A munkaerőpiaci szakértő, egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa, a KSH legfrissebb, 2022-es ki- és bevándorlási adatait vizsgálta meg.

Tízezrével költöznek vissza Magyarországra a magyarok és a külföldiek is. Fotó: Shutterstock

Ebből az látszik, hogy tavaly összesen

35 950 magyar állampolgár vándorolt be Magyarországra.

Ebből 21 900-an olyanok, akik itt születtek, aztán legalább 12 hónapra elhagyták az országot, most pedig visszatelepültek. Több mint 14 ezren vannak azok is, akik külföldön született magyar állampolgárok, de valamilyen okból Magyarországra költöztek. A közel 36 ezres adat egyébként messze a legmagasabb 2010 óta, a korábbi csúcs a 2018-ban regisztrált 33 625 fő volt.

Tízezrével érkeznek Magyarországra a külföldiek is

Érdekes egyébként, hogy a 2022-ben bevándorló külföldi állampolgárok is rekordot döntöttek: ők 55 550-en érkeztek hazánkba. Ezzel egy 2019-s csúcs dőlt meg, akkor 55 297-n döntöttek külföldiként Magyarország mellett.

Persze nemcsak ide jönnek, hanem el is mennek.

Tavaly 26 500 magyar állampolgár költözött el Magyarországról. Ez 2017 óta a legmagasabb adat, igaz, előtte többször is bőven a 30 ezres sáv fölött alakult a kivándorolt magyarok száma. További 29 550 Magyarországon élő, de külföldi állampolgár is elhagyta az országot.

Lakosságszámhoz viszonyítva Magyarországról vándorolnak ki a legkevesebben Kelet-Európában

Érdemes összesíteni az eddigi statisztikát. Tehát 2022-ben

magyarok és külföldiek összesen 91 500-an választották Magyarországot,

miközben 56 050-en, magyar és nem magyar állampolgárok, elhagyták az országot.

Szalai Piroska arról is írt, hogy az ENSZ statisztikái szerint a környező kelet-európai országok közül 2020-ban is Magyarországon volt a legkisebb a külföldön élő, de Magyarországon születettek aránya az aktuális lakosságszámhoz viszonyítva. Ez a mutató még Szlovákiában és Szlovéniában is nagyobb, pedig a volt keleti tömb államai közül ebben a három országban a legkisebb az elvándorlási arány. A szakértő az is megjegyezte, hogy a bevándoroltak és a külföldön élők lakosságszámra vetített arányának különbségét – azaz az egyenlegüket – vizsgálva az látszik, hogy egész Európában Magyarország, Észtország, Finnország és Ciprus a legkiegyenlítettebb: itt 1,5 százalékpontnál kisebb a különbség a két index között.