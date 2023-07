Az elmúlt hetekben tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a májusi külkereskedelmi termékforgalom adatait. Az idén eddig január kivételével végig többletet jelez a termék-külkereskedelmi egyenlegünk, májusban 1,1 milliárd euró (azaz 403 milliárd forint) volt a szufficit. Ez az érték az elmúlt másfél évhez képest is jelentős javulás, főként, ha figyelembe vesszük, hogy az áruforgalom lendülete valamelyest veszített a korábbi évek dinamizmusából. A mostani magas szufficit elsősorban az energiaárak csökkenésének tudható be. Ennek kapcsán átszik, hogy újra kezd magára találni a magyar külkereskedelem – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss összefoglalójából.

Az idén májusban a hazai export elérte a 4813 milliárd forintot, azaz mintegy 12,9 milliárd euró volt. Az import oldalán 4410 milliárd forintot, körülbelül 11,8 milliárd eurót tett ki a forgalom. Az előző év azonos időszakához képest májusban a kivitel euróban számított értéke 5,2 százalék százalékkal bővült, míg az importé 5,4 százalékkal csökkent.

A külkereskedelmi termékforgalmunk egyenlege májusban 403 milliárd forint többletet mutatott. Fotó: Shutterstock

A magyar termékszerkezetben továbbra is az elsődleges exportáruk között a gépek, járművek és szállítóeszközök, a feldolgozott termékek és az élelmiszerek, italok, dohányáru szerepelnek. Az importban mindezek mellett az energiahordozók foglalnak el számottevő értéket.

A külkereskedelmi termékforgalmunk egyenlege májusban 403 milliárd forint többletet mutatott. A magyar adatokon kívül érdemes röviden kitekinteni a visegrádi országok külkereskedelmére is. A lengyel export – az ország területéből és lakosságának nagyságából adódóan is – a legmagasabb a V4-országok esetén, a legutóbb kiadott márciusi értékek szerint 30,8 milliárd dollárt ért el a kivitel értéke márciusban. Az előző év márciusához képest azonban visszaesést jelez a lengyel kivitel, 2022 márciusában 32,3 milliárd dollár volt a lengyel termékexport. A termékimport esetén hasonló képet láthatunk, ebben az esetben is a lengyel érték képviseli a legnagyobb összeget. Az exporthoz hasonlóan itt is csökkenés figyelhető meg az előző év márciusához képest: míg az idén a harmadik hónapban 29,8 milliárd dollár volt a termékimport Lengyelországba, addig tavaly márciusban 35,6 milliárd volt ez az érték. A változás oka az idén februárban bejelentett orosz kőolajimport drasztikus lecsökkentése volt.

Az eddig elérhető adatok alapján valamennyi ország esetében az idén áprilisra csökkenés látható a termékexport- és -importértékekben. Ennek okaként betudható a fogyasztás és a kereskedelmi forgalom visszaesése, így a fogyasztás korrekciójával korrigált az importtermékek behozatala is. Emellett drasztikusan csökkent az egyes energiahordozók, főként a földgáz világpiaci ára, ami inkább az importoldalon hagyott nyomot.

A szlovák és a magyar számok esetén májusra mindez javult, feltehetően a másik két országnál is hasonló tendenciát láthatunk az adatok közzétételét követően.

A külkereskedelmi termékforgalom áttekintése során fontos kitérni az egyensúlyra is. Az egyes visegrádi országok külkereskedelmi termékforgalmának egyenlegénél látható, hogy az idei év elején Magyarország mellett Szlovákiában is deficites volt a mérleg. A szlovák adatok azt jelzik, hogy csak lassan indult el a szufficit irányába a mutató, februárban már pozitív volt az egyenleg, de jelentős aktívumot csupán márciusban tudott felmutatni. A cseh és lengyel érték az eddig ismert adatok alapján végig kiegyenlítettek volt, magas többletet jelzett.

A három visegrádi ország esetén a külkereskedelem termékszerkezet sok esetben megegyezik. Az elektronikai berendezések, szállítóeszközök és járművek mindhárom államnál jelentős értéket képviselnek a termékexportban. Emellett Lengyelország számottevő értékben szállít külföldre bútorokat és nyersanyagokat, Csehország gyógyszereket és elektromos áramot, Szlovákia pedig fémeket.

Magyarország számára mindhárom visegrádi ország fontos külkereskedelmi partner, amit bizonyítanak a számok is. 2021-ben a teljes magyar áruexport 14,6 százalékát ezzel a három partnerállammal bonyolítottuk le, együttesen 17,660 milliárd dollár értékben. A hazánkba érkező import szempontjából ugyancsak jelentős a szlovák, lengyel és cseh termékek külkereskedelmi forgalma. 2021-ben a legtöbb árut a visegrádi csoport országai közül Lengyelországból szállították hozzánk, mintegy 8,050 milliárd dollár értékben.

A visegrádi négyek országcsoport számára nem a kereskedelmi kapcsolatok bővítése a prioritás, viszont az elmúlt években egyre hangsúlyosabb lett a gazdasági együttműködés is. Az egyes országoknak mind regionális, mind gazdasági érdeke, hogy egymással fenntartsák a kedvező gazdasági kapcsolatokat és tovább bővítsék azokat.