Az, hogy dátumhiány miatt nem tudják hozzánk leszervezni egy sztárzenekar vagy -előadó fellépését, ma már nagyon ritka, mert Budapesten jelenleg majdnem minden típusú koncerthelyszín megtalálható – mondta nemrég a Világgazdaságnak a legnagyobb hazai koncertszervező cég, a Live Nation ügyvezetője, Borsos László. A Puskás Aréna koncerteken 48-50 ezres, a Groupama 25 ezer, az MVM Dome és a Budapest Aréna 12-15 ezer fős kapacitású, illetve ezek akár kisebb létszámmal is használhatók. A Barba Negra 3-6 ezer, a Budapest Park 10 ezres befogadású, beltéri helyszínből éppen ezért hiányzik egy 4-5 ezer fős terem, de kisebb klubokból jól állunk a fővárosban a szakértő szerint.

Közép-Európa legnagyobb befogadóképességű, legkorszerűbb multifunkcionális arénája a budapesti Puskás Aréna

Itthon olcsóbban vehetünk jegyet

Az ár meghatározásánál a hazai szervezők a költségeket áttekintve először kihoznak egy átlagárat, majd azt próbálják úgy diverzifikálni, hogy minden vásárlói réteg megtalálja a pénztárcájához illő kategóriát.

Jellemzően Bécsnél átlagosan 20, a még nyugatibb városoknál akár 30-35 százalékkal is kevesebbe kerülnek a jegyek Budapesten.

Biztosan van, akinek ma is luxusnak számít egy koncertjegy megvásárlása, a stadionkoncertek esetén – Rammstein, Guns n’ Roses, Depeche Mode –, mégis jellemzően a jobb helyre szóló, tehát drágább belépők fogynak el gyorsabban. Kurrens eseményeken ugyanis mindenki igyekszik minél előbb biztosítani a helyét, hiszen lehet, hogy az előadó tíz éve nem járt Magyarországon, és ki tudja, mikor jön legközelebb.

Művészfüggő, hogy mennyire kell jegyárat emelni ahhoz, hogy ide tudjanak hozni egy nagy nevet, de az Aréna-, Park- és Barba Negra-koncerteket alapul véve 15 ezer forint alatt nehéz már kihozni egy belépőt, kisebb bulikban 5-7 ezer körül alakul az ár.

Mennyibe fáj, ha átlépjük az országhatárt?

Történelmi okok miatt általában keletről nyugatra jártunk, járunk koncertre. Budapestről Bukarestbe viszonylag ritkán megy el valaki megnézni a Metallicát, akkor inkább Prágát vagy Bécset választja.

A koncertturizmus költségei annak arányában változhatnak, hogy milyen távolságot vállal a rajongó a kedvencéért. Bécsből jellemzően még a buli után, éjszaka hazaautóznak, Párizsban és Londonban már ott alszanak.

A Világgazdaság által megkérdezett Depeche Mode-rajongó középkorú pár az idén bevállalt egy koncertet Bécsben, Zágrábban és Budapesten is, így van összehasonlítási alapjuk. Elmondásuk szerint Zágrábban egy éjszakára szállást foglaltak – mivel időben kapcsoltak, még tudtak jó ár-érték arányban, 100 euróért hotelszobát találni, viszonylag közel a koncerthelyszínhez. Ha erről lemaradnak, valószínűleg csak drágábban, ráadásul messzebb tudnak foglalni, így a költségeikhez hozzáadódott volna az oda-vissza taxizás ára is. Így számolniuk kellett a jegy (30 ezer forint körül volt, mint itthon) és a benzin árával, a magyar és a külföldi autópálya-díjakkal, a parkolással, a vacsorával és a reggelivel (ha ez nem jár a szobához).

Kettejüknek ez a horvát túra 150 ezer forintra jött ki, csomagolt szendviccsel, a benzinkútnál vásárolt hotdoggal és két koncert közbeni itallal.

Ott egy gin-tonic 6,5 euróba került, de például a Rammstein fellépésén Budapesten – egy a koncertre készült repohárral – akár már 4200 forintot is kóstált.

Budapesti koncertekre a Live Nation értékesít jegyeket a szerb, a horvát vagy a szlovén piacon is. A Puskás-koncertek egyébként nagyon népszerűek a külföldiek körében: japán vagy dél-amerikai jegyvásárlásról is beszámolnak a hazai koncertszervezők, és nem nagy mennyiségben, de megjelennek amerikai, kanadai, ausztrál vevők is. Nekik olcsónak számítanak a szállodák, az étel-ital nálunk, és ha már idejönnek egy koncertre, itt töltenek minimum egy-két éjszakát.

A Világgazdaságnak nyilatkozó család is többnapos programot szervezett a dél-koreai együttes, a Blackpink párizsi koncertje köré tavaly decemberben. Ők azért mentek a banda miatt négyen Franciaországba, mert a K-pop-sztárok egyelőre nem lépnek fel Budapesten. Két éjszakára terveztek, várost néztek, múzeumokat látogattak, így ezek költségei nyilván nem összehasonlíthatók azzal, ha itthon mentek volna el a Puskásba. „Ha a szállást és a repülőjegyet is időben foglaljuk, viszonylag jó áron juthatunk mindkettőhöz, nekünk fejenként 150 ezer forintra jött ki a koncertjeggyel együtt, az étkezéseket nem számítva.

Úgy tapasztaltuk, hogy a külföldi koncertek esetén a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy egyáltalán le tudjunk csapni egy-két jegyre.

Ehhez érdemes regisztrálni a zenekar rajongói klubjának hírlevelére és egyes jegyértékesítő oldalakra, mert akkor 24–48 órával a general sale előtt nyílik lehetőségünk a vásárlásra” – mondták el lapunknak.