Összesen 80 darab villamos motorvonat beszerzését tervezi a MÁV-Start – erről az állami vasúttársaság számolt be a közösségi odalán. A bejelentés némiképp váratlan, hiszen az elmúlt időszakban inkább az az álláspont érvényesült a nyilvánosságban a vasúti járműflotta állapota kapcsán, amit körülbelül úgy lehet összefoglalni, hogy a helyzet „nem jó, de nem is tragikus”.

Nyolcvan darab új motorvonatot szerezne be a MÁV. Fotó: Jászai Csaba

Ezt a képet erősítette az is, hogy a közelmúltban inkább visszavontak, semmint meghirdettek vonatbeszerzéseket. Így például tavaly év végén törölték a 39 plusz 10 opciós darabszámú, 230 kilométeres óránkénti maximális sebességre képes, legalább hétkocsis, új gyártású vasúti távolsági személyszállító szerelvény szolgáltatásként történő biztosítására vonatkozó feltételes, tárgyalásos közbeszerzési eljárást. Most májusban pedig Lázár János azt közölte, hogy a magyar állam nem kíván 115 darab Siemens mozdonyt vásárolni.

Mit mondott Lázár János a magyar vasút jövőjéről?

A közlekedésért is felelős miniszter, Lázár János éppen kedden beszélt a MÁV-flottáról. Azt mondta:

A vasúti járműpark ennyit tud.

Szerinte alapvetően jól működik, de azt elismerte, hogy a túlterheléseket (például nyári balatoni viszonylatban) nem bírja el a rendszer. Ezért elnézést kért, és jelezte, hogy nagyon jelentős járműbeszerzésre lenne szükség. „De ennek érdekében nem úgy kell tárgyalni a miniszterelnökkel, hogy az asztalt verem. Egy vasúti fejlesztési koncepciót kell letenni, amely a következő tíz évre vázolja, mi a jövője az ágazatnak” – fogalmazott. Ez az anyag el is készült, és mintegy 1200 milliárd forint értékben azonosított fejlesztési célokat. A miniszter ezeket nem nevesítette, de azt kiemelte, hogy Magyarországon el kellene indulnia egy vasúti újjáépítési programnak, ehhez próbálja megnyerni a kormányt. „Az a kérdés, hogy invesztáljunk-e a vasúti ágazatba, nőjön-e ki belőle egy új magyar iparág jármű- és gépgyártással, vagy üzemeltessük továbbra is 800 milliárd forintból nagyobb gazdasági előny nélkül. Én hiszek benne, hogy ha befektetünk a vasútba, az gazdasági előnyt is hoz” – fejtette ki.

Hogyan szerezne be új vonatokat a MÁV?

Hogy a mostani MÁV-bejelentés összefüggésben áll-e a szakminiszter által elmondottakkal, és része-e a körvonalazódó fejlesztési programnak, az nem világos. Mindenesetre az állami vállalat azt írta, hogy a 80 darab motorvonatot nyílt közbeszerzési eljárással szerezné be, keretmegállapodás megkötésével.

Első körben 20 darab motorvonat érkezne, és forrás-rendelkezésreállás esetén további járműveket is megrendelhetnek.

A beszerzési folyamat első állomása az előzetes piaci konzultáció (EPK), amely július 11-én megindult. Hogy milyen gyártók bevonásával, arra nem tért ki a MÁV. Ugyanakkor azt ígérte, hogy a keretmegállapodás megkötése legkésőbb jövő év elején történhet meg.

Hol közlekednének a MÁV új vonatai?

Már azt is tudják, milyen feladatot szánnának az új járműveknek: a motorvonatokat a belföldi regionális és régiók közötti, úgynevezett interrégiós forgalomban tervezik felhasználni, egyebek mellett

Hatvan,

Szolnok,

Miskolc

és Debrecen környékén,

a Pécs–Kaposvár–Gyékényes viszonylaton,

továbbá a Szombathely–Celldömölk/Zalaegerszeg–Ajka vonalon.

Milyen új vonatokat szerezne be a MÁV?

A járműveknek 160 kilométeres óránkénti engedélyezett sebességgel, ETCS-sel (európai vonatbefolyásoló rendszer), klimatizált utastérrel, alacsony padlóval, kerékpárszállítási lehetőséggel, akadálymentes vécével, audiovizuális utastájékoztatással, wifivel és elektromos eszközök töltésére alkalmas konnektorokkal kell rendelkezniük. Mivel egyelőre nem ismert, kikkel tárgyal a MÁV, ezért bizonyosan kijelenteni semmit se lehet, ám ezek a technikai paraméterek illenek a Stadler FLIRT és KISS modelljeire is. De természetesen számos más gyártó is tudja teljesíteni ezeket a feltételeket.