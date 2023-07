Gazdaságilag teljesen új helyzetbe kerültek az edzőtermek, olyan kihívásokkal szembesülnek, amilyenekkel az elmúlt 15-20 évben soha – összegezte az anyag- és eszközvásárlások során 20-30 százalékos mértékűnek érzékelt infláció, a munkabérspirál és az energiaár-robbanás együttes hatását Kiss József, a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének (Maforsz) főtitkára.

Fotó: Shutterstock



A spórolás jegyében megjelentek a teljesen automatizált, önkiszolgáló edzőtermek, amelyek révén a munkabér költségen lehet spórolni. A takarékossági törekvések ezen formája azonban egyelőre több kérdést vet fel például a biztonságos üzemeltetés terén, mint amennyire választ ad, az üzemeltetők többsége még szkeptikus az innovációt illetően. Kiss József azonban nem veti el a fejlődés ezen irányát:

A fiatalabb generációk valószínűleg gyorsabban megtalálják majd az automata termek előnyeit, amelyek új színnel gazdagíthatják a kínálatot.

A hagyományos, alapvetően személyes műfaj, a klasszikus edzőtermi miliő azonban sosem válik feleslegessé, már csak a személyi edzők miatt sem – hangsúlyozta a szakember, aki elmondta, hogy épp ezen a téren volt a legkisebb árváltozás.

A frissen végzett személyi edzők átlagosan 3-4 ezer, a tapasztaltabbak pedig jellemzően 5-6 ezer forintos órabérért foglalkoznak a vendégekkel.

A celebek 7-10 ezer forintot kérnek alkalmanként, a komoly sportolói múlttal, kitartó médiafigyelemmel kísért sztárok gázsija 20 ezer forint is lehet egy-egy alkalomra.

Fotó: Shutterstock

Megjelentek a lakásedzőtermek, és a szabadtéri csoportos edzések is népszerűek a koronavírus-járvány óta, amikor sokan átváltottak, és megmaradtak az online edzéseknél is. Az energiaszámla megtöbbszöröződött, miként az éves, illetve havi rezsi is.

A klímaváltozást már a kiadásokban is markánsan lehet érezni

– mutatott rá a Maforsz főtitkára. Régen két-három hétig volt kánikula, most már két és fél-három hónapig hűteni kell, a klimatizálás nélküli termekbe nyáron már nem járnak le a vendégek. Kitolódott a fűtési szezon is, bár enyhe volt a tél, nem három hónapig voltak kemény mínuszok, hanem öt-hat hónapig volt közepesen hideg, amikor ment a fűtés mindenhol.

Az áremelést sokan meglépték idén az év elején, és van, ahol csak mostanában kerül rá sor. Az időzítés és a változtatás mértéke a helyi közönség árérzékenységétől is függ.

Tavaly 10-20 százalék között drágultak a napijegyek és a bérletek, idén 15-30 százalékos áremelések jellemzők a piacon

Kiss József tájékoztatása szerint.

Fotó: Shutterstock

Az árakban nagy a szórás, nagyban függnek a terem méretétől, elhelyezkedésétől, a szolgáltatástól.

Ma már kétezer forint alatt nincs napijegy, a havi bérletek ára pedig 17-18 ezer forintnál kezdődik.

Van, ahol az éves bérletekre adnak jelentős kedvezményt, hiszen azáltal a vendég elköteleződik, és elkölti az e célra szánt keretét. Máshol a holtidőre adnak kedvezményes jegyeket, ami talált pénz az üzemeltetőknek, hiszen a rezsi nagy része állandó.

Az edzőtermi holtszezon évente négy hónap, ebből három hónap épp a jelentős áramszámlával kísért nyár,

amikor a törzsvendégek is nyaralnak, a másik a decemberi időszak, ugyancsak az utazások, illetve az ünnepek miatt – sorolta a Maforsz főtitkára.

Nem jöttek vissza a vírus előtti számok, a 2017–2019-ben érzékelt aranykor, amikor mindenkinek nagyon jól ment az edzőtermi szektorban, bárhol és bármilyen termet üzemeltetett. Aki felélte a könnyen jött jövedelmét, és tartalékok nélkül vagy épp a korszerűsítések miatt kiköltekezve érte a karantén, nem biztos, hogy ki tudott nyitni. Ma is látszik, hogy sok terem maradt zárva, amelyik tovább üzemelt, az már jól van, de más a matek, szűkebb a sáv a bevételek és a kiadások között.

Fotó: Shutterstock

Elszokott az edzőtermekből vagy leszokott az edzésről a vendégek 20 százaléka, helyettük megjelentek a nagyon fiatalok,

a mai 17–20 éves korosztályban nagy divat a rendszeres fitnesztermi látogatás.

A fiatalokkal szám szerint jól állunk, jó látni, hogy elődeiknél nagyobb arányban járnak edzeni, de nem titok, hogy nem ők a legfizetőképesebb korosztály, tudatosan, takarékosan vásárolnak bérletet, napijegyeket – árulta el a szakmai szövetség főtitkára.

Az egészséges életmód, az olcsóbb állampolgár jó befektetés, hiszen hosszú távon is kevesebbe kerül az államnak,

a társadalombiztosításnak megérné arra költeni, hogy ösztönözzék, jutalmazzák a sportolást

– szögezte le a Maforsz főtitkára az ágazati álláspontot.

Jó példák már vannak erre külföldön, bíznak benne, hogy előbb-utóbb itt is történnek érdemi lépések ebbe az irányba.

