Emelkedik a SZÉP-kártya kedvezményes kerete, és élelmiszerekre is felhasználható lesz Holnaptól nemcsak a kötelező akciózás mértéke nő, hanem a SZÉP-kártyán elérhető keretösszeg felső határát is megemeli a kormány. Év végéig ezt az összeget élelmiszer-vásárlásra is fel lehet majd használni.