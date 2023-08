A kormány úgy döntött, hogy az augusztustól kezdődő rezsiévben is marad a rezsicsökkentett gáz- és áramár a magyar családok számára – jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Az ehhez szükséges összeg 2024-ben is rendelkezésre áll a költségvetés rezsivédelmi alapjában – közölte Németh Szilárd.

Fotó: Soós Lajos / MTI

A rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család, amely az átlagfogyasztás mértékéig fogyaszt energiát, 181 ezer forintot tud megspórolni havonta

– mondta a kormánybiztos. A fideszes politikus emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt döntött arról a magyar kormány, hogy mindenféleképpen fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig.

Ez a gáz esetében 1729 köbméter, az áram esetében pedig 2523 kilowattóra évente.

Az áram esetében a háztartások 78 százaléka, a gáz esetében pedig a 85 százaléka tartozik ebbe a kategóriába.

A döntés eredményeként az Eurostat adatai szerint az egész Európai Unióban továbbra is Magyarországon jutnak a legolcsóbban az energiához az emberek – mondta Németh Szilárd. Vásárlóerő-paritáson pedig csak a luxemburgiak és a belgák pénztárcáját terheli meg kevésbé a rezsi kifizetése.

Vagyis olyan országokban mint Hollandia, Írország, Németország vagy Svédország, az embereknek a jövedelmükhöz képest többet kell fizetniük a háztartási energiáért, mint a magyaroknak – fűzte hozzá.