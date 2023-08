A NAV-ot is feltüzelte az atlétikai vb: itt van, ki számíthat ellenőrzésre

Atlétikai vb: emelt létszámmal ellenőrzi a főváros kormányhivatal a taxisokat a világbajnokság alatt Vadásznak a gyanútlan utasokra a taxis hiénák az atlétikai világbajnokság helyszínei körül. A szervezők az utasok fokozott körültekintését kérték, hiszen előfordult 100 ezer forintos viteldíj is a vb alatt. A fővárosi kormányhivatal megduplázta az ellenőrei számát, hogy vissza szoríthassák a visszaéléseket. Az ellenőrzésben részt vesz a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság is. Utóbbiak szintén emelt számban vannak jelen a világbajnokság helyszínein. Budapest Főváros Kormányhivatala mindezek mellett kellő körültekintést és óvatosságot kér az utasoktól, illetve arra is felhívták a figyelmet, hogy lehetőség szerint a már ismert és megbízható szolgáltatókat vegyék igénybe.