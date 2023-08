A lakossági állampapírok piaca jelentősen átalakult az elmúlt hetekben: a bónusz állampapír aktuális kamata érdemben csökkent, míg az inflációkövető befektetések közül egy új, kedvezőtlenebb sorozat jelent meg. Melyik konstrukciót érdemes választani az új helyzetben a piacon? Az inflációs környezetben – júniusban 20,1 százalékos éves drágulást mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – egyre lényegesebbé válnak a megtakarítások. Ezekkel elkerülhetjük, mérsékelhetjük pénzünk vásárlóerejének a romlását.

Sokan igyekeztek az utolsó napokban személyesen is jegyezni a július 31-én megszűnő inflációkövető állampapírokat.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

„Az alacsony kockázatú befektetések közül még mindig igen népszerűek az állampapírok. Ez nem is meglepő, hiszen a betéti hozamokat meghaladó kamatígéret egy állami garanciával és rugalmas kiszállási lehetőséggel párosul. Ez utóbbi a lakossági állampapírokra érvényes elsősorban” – jelentette ki megkeresésünkre Árgyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója.

Milyen lakossági konstrukciókat érhetünk el jelenleg a piacon?

A lakossági állampapírok egyik nagy előnye a normál, intézményi sorozatokkal szemben a rugalmasság. Gyakorlatilag a Magyar Államkincstár (MÁK) 99 százalékos árfolyamon visszavásárolja tőlünk a befektetésünket, vagyis 1 százalékos költség mellett bármikor hozzájuthatunk befektetésünk értékéhez. (Azt tudni kell, hogy ezt a visszavásárlási díjat bármikor megváltoztathatja a MÁK. Azonban ilyen szándékról nincs tudomásunk.)

Árgyelán József kérdésünkre a következő megoldásokat nevezte meg, amelyek az augusztus 1-jei változással elérhetők a piacon:

Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírból a 2033/I sorozat jelenleg is vásárolható. A papír változó kamatozású. A kamat, amely évente módosulhat, két részből áll: egy kamatbázisból, amely az előző év éves inflációjának felel meg, és egy fix nagyságú kamatprémiumból. A konstrukció 10 éves futamidejű, az induló éves kamatszint 14,75 százalék.

A Bónusz Magyar Állampapírból a 2026/O sorozat érhető el. Ez is változó kamatozású konstrukció, itt azonban a kamat negyedévente módosulhat. Az aktuális időszak kamata a kamatbázisból és egy fix kamatprémiumból áll. A kamatbázis jelen esetben a kamatfordulót megelőző 3 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegyek aukciós hozamától függ. A konstrukció 3 éves futamidejű. Az aktuális negyedévre érvényes éves kamatszint 11,92 százalék.

Az Egyéves Magyar Állampapír futamideje nem meglepő módon egy év. Ebből a papírból minden héten új sorozatot bocsát ki a kincstár. A befektetés kamata a futamidő végéig fix, évi 9 százalék.

Elérhető még jelenleg is a Magyar Állampapír Plusz, ennek a futamideje 5 év. A kamat évi 3,5–6,0 százalék között alakul, a futamidő előrehaladtával lépcsőzetesen emelkedik. A befektetés éves átlagos hozama 4,95 százalék.

Emellett vásárolhatunk még Kincstári Takarékjegyet is. A papír egyéves futamidejű verziójának az éves kamata 9,0 százalék, míg kétéves konstrukció választása esetén 9,5 százalék az éves kamatszint. Ezeknél a papíroknál még fontosabb, hogy mikor szeretnénk hozzáférni a befektetett összeghez: a ténylegesen megfizetett kamatszint a befektetésben töltött idő alapján ugyanis folyamatosan emelkedik.

Új prémium állampapír érkezett, a bónusz állampapír kamata csökkent

A Bankmonitor elemzési igazgatója külön felhívta a figyelmünket az elmúlt hetekben bekövetkezett változásokra is. Kiemelte, hogy csökkent az elérhető bónusz állampapír aktuális negyedévre érvényes kamata. A jelenleg elérhető 2026/O sorozat kamata 2023. július 21-től évi 11,92 százalék.

A kamat negyedévente a 3 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukciós átlaghozamától függ, márpedig az elmúlt időszakban ezeknek a papíroknak a hozama jelentősen csökkent.

Az előző negyedévben a befektetés éves kamata 15,90 százalék volt, vagyis érdemben mérséklődött a konstrukció hozama az elmúlt időszakban.

Nyomdai úton előállított állampapír, de lehet digitálisan is jegyezni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az inflációkövető lakossági állampapíroknál is komoly változás következett be az elmúlt napokban. A 2028/K sorozat és a 2031/I sorozat forgalmazása ugyanis lezárult július 31-én. „Szerencsére nem maradunk inflációkövető állampapír nélkül, egy új, hosszabb futamidejű sorozat indul 2033/I néven. Vagyis a korábban elérhető 5 és 8 éves sorozat helyett egy új 10 éves konstrukciót vásárolhatunk.” A prémium állampapíroknál nem csak a futamidő módosult, a befektetés induló kamata is megváltozott. Az új 10 éves állampapír esetében ugyanis a kamatprémium mértékét 0,25 százalékra mérsékelték, a korábban elérhető 8 éves futamidejű befektetés esetén ez a kamatprémium még 1 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy a 2031/I és a 2033/I sorozatot összehasonlítva az induló éves kamatszint 15,5 százalékról 14,75 százalékra csökkent.

Nem lettek jobbak az ajánlatok, de azért válogathatunk

„Azt már sajnos láthatjuk, hogy jelenleg rosszabb ajánlatok közül választhatunk, mint egy hónappal vagy épp egy héttel ezelőtt” – mondta a Bankmonitor elemzési igazgatója puhatolózásunkra. Mégis az a kérdés, hogy a most elérhető konstrukciók közül melyik a legkedvezőbb? Érdemes gyakran böngészni az Államadósság Kezelő Központ honlapját.

A lakossági állampapírok magas fokú rugalmassága miatt – ahogy korábban is említettük, a futamidő alatt 1 százalékos költségen bármikor pénzzé tehető a befektetés – a döntő szempont a választás során a kamatszint kell hogy legyen.

Ha így nézzük, akkor továbbra is a Prémium Magyar Állampapír tűnik befutónak. Az induló évi 14,75 százalékos kamatát a többi állampapír meg sem közelíti. Még a leginkább kedvező a bónusz állampapír a maga évi 11,92 százalékos kamatával. Ráadásul a következő évben a prémium állampapír az idei infláció alapján fizet majd kamatot, márpedig az idei évre 17,5 százalék körüli éves átlagos drágulás várható.

Ez azt jelenti, hogy az inflációkövető állampapír kamata jövőre akár 17,75 százalék körüli értékre is emelkedhet. Ilyen hozamra a jövő évben nem igazán számíthatunk a többi állampapír esetében

– emelte ki Argyelán József.

A második helyre befutó bónusz állampapír akkor lehet jó választás, ha a közeljövőben még a pénzpiaci hozamok emelkedésére számítunk, ezt az eseményt ugyanis a befektetés igen gyorsan lekövetné. Ilyen változásra azonban jelenleg az elemzők nem számítanak – fűzte hozzá a szakember.