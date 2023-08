Még mindig emelkednek az üzemanyagárak – derül ki a Holtankoljak.hu friss közléséből. Az üzemanyagár-figyelő portál arról számolt be, hogy péntektől újabb drágulás jön a kutakon, igaz, ezúttal csak a benzin esetében.

Péntektől megint drágul az üzemanyag, de ezúttal csak a benzin. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Két nap múlva ugyanis

a benzin nagykereskedelmi árát bruttó 5 forinttal emelik meg.

A dízeles járműtulajdonosok viszont fellélegezhetnek, a gázolaj ára ugyanis a héten már nem változik. A sofőrök tehát az alábbi átlagárakra készülhetnek a hét második felében:

95-ös benzin – 641 Ft/liter,

gázolaj – 645 Ft/liter.

Ugyanez ma még 636 és 645 forint, de úgy, hogy szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 7-7 forinttal kúszott feljebb. Ennek hatására pedig a benzinkutak árai is emelkedtek. A 641 forintos literenkénti benzinár egyébként nem a legmagasabb az idén. Januárban ugyanis a 650 forintot is meghaladta az árszint.