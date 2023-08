Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra hívta meg Recep Tayyip Erdogan török államfőt Budapestre, aki elfogadta a meghívást – írja az MTI, miután erről tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

Fotó: Murat Kula / AFP

A magyar–török csúcstalálkozóra augusztus 20-án kerül sor a karmelita kolostorban, a megtárgyalandó témák között biztonsági, védelmi ipari és gazdasági ügyek is szerepelnek. A felek előkészítik a Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács következő ülését is, amit az év végén tartanak meg Budapesten.

A török elnök utoljára 2019 novemberében járt a magyar fővárosban, a téma természetesen a migráció volt, vélhetően továbbra is ez lesz napirenden a felek között. Kifejezetten aktív kapcsolattartás jellemző diplomáciai fronton, Szijjártó Péter nemrégiben kitüntette a korábbi török külügyminisztert, Orbán Viktor kormányfő pedig személyesen vett részt júniusban Erdogan újraválasztásának beiktatásán.

Az ő választási győzelme Magyarország és Európa biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú fejlemény

– fogalmazott korábban a magyar miniszterelnök. Nemcsak a migráció, az orosz–ukrán háború kérdésében is van kapcsolódás Orbán és Erdogan között, a török elnök is igyekszik közvetítőként fellépni a fegyveres konfliktusban, ahogy tette ezt az ukrán–orosz gabonaegyezmény esetében is. Ráadásul Svédország NATO-csatlakozása kapcsán is felmerült, hogy a török és a magyar diplomácia a színfalak mögött egyeztetett egymással a skandináv ország csatlakozási kérelmének ratifikációjáról, ami várhatóan ősszel rendeződik, erre ígéretet tett mindkét fél. Erdogan elmúlt hetekben több gesztust is tett Ukrajna felé, júliusban, miután találkozott Zelenszkijjel, már úgy fogalmazott, hogy

megérdemli a NATO-tagságot.

A török elnök szerint augusztusban Putyin orosz elnök is ellátogat Törökországba, és reményei szerint a gabonaszállítás kérdése mellett a fogolycsere kérdése is napirendre kerül majd.