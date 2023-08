Annak ellenére, hogy augusztusban szűk egy év után ismét emelkedhetnek a reálbérek Magyarországon, hosszú hónapoknak kell eltelnie ahhoz, hogy a lakosság is úgy ítélje meg, hogy javulnak a kilátásai: vagy azért, mert tovább csökken az infláció, vagy azért, mert biztos abban, hogy jövőre tovább emelkedhet az elkölthető jövedelme – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint továbbra is az óvatosság jellemzi a hazai háztartásokat. Nem véletlenül: tavaly szeptembertől júniusig végig 20 százalék fölött volt az infláció, amit az egészen dinamikus, 17 százalék körüli bérdinamika sem tudott követni, a csökkenő reálkeresetek pedig jócskán visszavágták a fogyasztást. Az első hat hónapban 10,3 százalékkal esett a kiskereskedelmi forgalom.

Az első reménysugár júliusban csillant fel, amikor a versenyszférában már magasabb lehetett a bérnövekedés, mint a drágulás üteme. De hogy ez milyen hatással van a fogyasztásra, az már nehezebb kérdés.

Önmagában az, hogy újra emelkednek a reálbérek, még nem fogja egy varázsütésre fogyasztásra ösztönözni az embereket

– hűtötte le a kedélyeket az ING Bank vezető elemzője, aki ezt azzal indokolta, hogy visszatekintő a fogyasztók viselkedése, akik emiatt továbbra is azt fogják tapasztalni, hogy magas az infláció és nagy drágaság van a boltokban. Arról nem is beszélve, hogy most mindenhonnan azt hallják, hogy a vártnál gyengébben teljesít a magyar gazdaság, ami értelemszerűen nincsen jó hatással a fogyasztói bizalomra. Vagyis rövid távon attól, hogy papíron kimutatható a reálbér-növekedés, egy átlag- vagy egy medián fogyasztó még nem fogja úgy érezni, hogy augusztustól ő jobban is él.

Az elemző szerint talán már karácsonykor láthatunk fordulatot, amikor egyébként is sokkal jellemzőbb a lakosság költekezése.

Abban is lehet bízni, hogy ekkor már egy kicsivel kedvezőbb gazdasági kép bontakozik ki, ami meghozhatja a fogyasztási kedvet. A konjunktúra megjelenése pedig leginkább a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet erősödésében jelenhet meg, ebben egyelőre csak átmeneti megugrást vár Virovácz Péter az év végén, tartós, fenntartható trendről szerinte csak jövő év közepén beszélhetünk majd.

Fogyasztás helyett sokan a megtakarításaikat építik vissza

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője sem számít azonnali változásra a fogyasztásban, ráadásul a vállalatok részéről nem hallani másodkörös béremelésekről, mint tavaly augusztus–szeptember környékén. Szerinte a jövő év eleje hozhatja el a tartós fordulatot, addig is sokan, akik az elmúlt időszakban a megtakarításaikat élték fel a megélhetési költségek drámai megemelkedése miatt, most megpróbálják visszaépíteni a biztonsági tartalékaikat. Mindenesetre a jövőre nézve szerinte kedvező, hogy továbbra is alacsony munkanélküliség, aki állást keres, az több munkahely közül is választhat, ez pedig segítik a fogyasztás helyreállását.

Nem baj, ha nem azonnal költjük el a jövedelmünket

Virovácz Péter szerint nem feltétlen gond, ha nem áll helyre látványosan a kiskereskedelmi forgalom.

Én nagyon örülnék annak, ha nem ez lenne a folyománya a visszatérő reálbér-emelkedésnek. Abban a percben, hogyha egy nagyon gyors és váratlan visszapattanás következne a fogyasztásban, azzal csak újra adnánk a lovat a vállalatok alá

– vélekedett a szakember, aki szerint a vásárlási kedv megjelenésével újra megpróbálhatják a költségsokkokat áthárítani a cégek a fogyasztókra, és ismét kicsit vastagabban foghat a ceruza, ha árazási döntésekről van szó. Tehát pontosan az a fajta árverseny kezdhet el el gyengülni, amely lényegében arra épült, hogy nem fogyaszt a lakosság. „Ez egy kétélű fegyver, annak örülhetünk a leginkább makrogazdasági szempontból, visszatér ugyan a reálbér-növekedés, de ez nem okoz azonnali változást a fogyasztásban, hanem csak fokozatos, lassú tendenciáról van szó” – mondta az ING Bank elemzője.

Jövőre már pluszban lehet a kiskereskedelmi forgalom

Az idei 8-9 százalékos, erőteljes zsugorodás után jövőre már bővülhet a kiskereskedelmi forgalom, ennek mértéke azonban kérdéses. Egyrészt befolyásolja a várható minimálbér-emelés és reálbér-emelkedés, ez utóbbit 2–3 százalék közé teszik az elemzők, másrészt, hogy a külső gazdasági környezet mennyiben bizonyul válságállónak. Németh Dávid szerint 2024-ben már 4-5 százalék körül bővülhet a kiskereskedelmi forgalom volumene, ehhez azonban arra is szükség van, hogy Európa ne csússzon recesszióba, az ugyanis a magyar gazdaságot is visszahúzná, elindítva egy elbocsátási hullámot.