Európa legnagyobb drogfogása Sopronban – milliószámra bukták az ecstasyt a dílerek

Több tonna kábítószer-prekurzort kapcsolt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Sopronban – adta hírül a hatóság. Ezt kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítása során használják. A szállítmányt NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei pénzügyőrei fülelték le, akik együttműködtek a Nemzeti Nyomozó Irodával és külföldi tárhatóságokkal.

Rekordméretű drogszállítmányt kapcsolt le a NAV Sopronban. Fotó: NAV

A sikeres akcióknak köszönhetően

uniós szinten is kiemelkedőnek minősül ez a kábítószerfogás.

A szakértői vizsgálat kiderítette, hogy az anyagból a bűnözők több millió ecstasytablettát is gyárthattak volna.

Mit lehet tudni a Sopronban elfogott drogszállítmányról?

Áprilisban egy magyar gazdálkodó nagy mennyiségű vegyi anyag behozatalát kezdeményezte a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságnál. Csakhogy a szállítmány vizsgálatakor a pénzügyőrök a bejelentett áru jellemzőivel nem egyező anyagot észleltek. A gyanús körülmény miatt a termékekből mintát vettek, és a NAV Szakértői Intézetének segítségét kérték. Így derült ki, hogy a szállítmány PMK-etil-glicidát nevű anyagot tartalmazott, amely az MDMA, közismert nevén ecstasy előállítására alkalmas. A NAV értesítette a rendőrséget, és az ügyben büntetőfeljelentést is tett. A Nemzeti Nyomozó Iroda a teljes szállítmányt lefoglalta, és eljárást indított.

Miért sokkoló a soproni drogszállítmány?

Az Európai Unióban az MDMA-prekurzorok lefoglalása a 2019-es hét tonnához képest 2020-ban két tonnára csökkent. Ehhez képest Sopronban most

mintegy 13 tonna ilyen vegyi anyagot találtak.

Ez uniós szinten is rekordfogásnak számít, és több szempontból is nagy jelentősége van. A szakértők számításai alapján a bűnözők a lefoglalt szállítmányból milliószámra állíthattak volna elő ecstasytablettákat. Ezzel egyrészt több tízmilliárd forintos nagyságrendű bevételre tettek volna szert, de ami ennél is lényegesebb: számos életet is veszélyeztettek volna.