Hamarosan benépesül Jászkarajenő ipari parkja

Jászkarajenő ipari parkját tavaly szeptemberben adták át, és azóta folyamatosak a tárgyalások a 76 millió forintból kialakított létesítmény benépesítéséről – mondta el a Szoljonnak a település polgármestere Palya István.

Palya István az épülő jászkarajenői piactérnél, még 2020-ban

Fotó: Nagy Balázs/Mediaworks

A politikus hangsúlyozta, hogy a területen bármilyen céget szívesen látnak, nem csak a térség vállalkozásait, hiszen a helyi vállalkozásoknak eddig is megvoltak a megszokott telephelyei. Ezért inkább a környékbeli vagy távolabbi cégeket szeretnék bevonzani.

Palya István felhívta a figyelmet Jászkarajenő közlekedési szempontból is kiváló helyzetére és arra is, hogy a falu vonzáskörzetében több nagyváros is található. Ez logisztikai szempontból is remek lehetőség.

A polgármester elmondta azt is, hogy az ipari park 25 ezer négyzetméteres területén öt vállalkozásnak tudna otthont adni.