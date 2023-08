A kutatás arra is rávilágított, hogy most már csak a kkv-k mintegy ötödének okoz problémát megtalálni a megfelelő szakembert, holott két éven keresztül, 2020 és 2022 között rendszerint az első helyen szerepelt ez a probléma az akadályozó tényezők rangsorában. Emellett az alapanyag-ellátás is feltehetően gördülékenyebb lett az év első felében, mert már ez sem befolyásolja markánsan az üzletmenetet.