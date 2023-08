Kétszer annyit egy csapásra, hamarosan utalhatjuk a milliókat

Szeptember 1-jétől duplájára, 10 millióról 20 millió forintra emelkedik az azonnali fizetési rendszerrel indítható átutalások maximális összege. Ez mindenképpen jelentős lépés a világszinten is kuriózumnak számító hazai innováció életében, ám az ügyfelek részéről is nagyobb körültekintést igényel. Nagyobb összeg esetén nagyobb lehet egy esetleges téves utalással elszenvedhető kár összege is.

1 órája | Szerző: Horváth Éva

