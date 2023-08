Hiúzt gyártunk, Leopárdot veszünk és beszálltunk a Párduc fejlesztésébe – erről Orbán Viktor beszélt egy videóban a hivatalos TikTok csatornáján. A magyar miniszterelnököt ebben a katonaéveiről és a haderőfejlesztésről faggatták.

Orbán Viktor váratlanul bejelentette, hogy Magyarország beszáll a német szupertank, a Párduc fejlesztésébe (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Utóbbi kapcsán hangzott el a kérdés, hogy vajon a Zalaegerszegen gyártott Lynx (magyarul Hiúz) páncélos gyalogsági jármű vagy a németektől vásárolt Leopard 2 A7HU lesz "a Kárpátok nagymacskája". Erre válaszolva jelentette be a kormányfő, hogy Magyarország részt vesz az új német szupertank, a KF51 Panther (magyarul Párduc) harckocsi fejlesztésében. Sőt, azt is megemlítette, hogy

a kutatások szerint a Párduc lesz a befutó.

A fejlemény a nyilvánosság számára a semmiből jött, bár azt nem lehet mondani, hogy ne lettek volna arra utaló jelek, hogy Magyarország valamilyen formában szerepet kap a Párduc innovációjában.

A Világgazdaság a múlt héten írt arról, hogy a német hadiipari óriás, a Rheinmetall zalaegerszegi gyáravatóján váratlan szenzáció kerekedett, ugyanis az üzem területén kiállították az új Párducot is. Annyiban ez persze nem volt meglepő, hogy a szupertankként is emlegetett harckocsit a Rheinmetall Landsysteme nevű leányvállalata fejleszti. A KF51-et először tavaly nyáron, a Eurosatory védelmi kiállításon mutatták meg a közönségnek. Mivel azonban a jármű sorozatgyártásáról egyelőre nincs döntés, éppen ezért mégis különös volt, hogy feltűnt Magyarországon.

A téma iránt érdeklődők fantáziája azonnal meglódult, hiszen a történtekből nem volt nehéz azt a következtetést levonni, hogy Magyarország a Párducokból is bevásárol. A Rheinmetall ezer szállal kötődik a magyar hadsereghez, amelynek az egyik legfontosabb beszállítója. Ráadásul szerteágazó üzleti tevékenységbe fogott Magyarországon és a védelmiipari beruházásokon túl a telekommunikációban is érdekeltségre tett szert. Ha vásárlásról ugyan még nincs is szó, de az immáron hivatalos, hogy a Párduc fejlesztése magyar közreműködéssel folytatódik. Ennek részletei egyelőre nem ismertek, de az szinte borítékolható, hogy Zalaegerszegnek lesz köze hozzá.

A Párduc egyes specifikációi is már napvilágot láttak. A Magyar Nemzet szerint a szupertank a Leopard 2-es családhoz képest is erősebben digitalizált rendszerre épül. Egyes leírások szerint a személyzet elhelyezése olyan,

mintha egy űrhajóban ülne.

A Leopardokból már ismert 120 milliméteres harckocsilöveget egy új, nagyobb űrméretű, 130 milliméteres fegyver váltja fel. A Rheinmetall automata töltőrendszerre térne át a NATO-ban elterjedt kézivel szemben. Ez egyébként nem ismeretlen a magyar katonák előtt, hiszen minden szovjet-orosz harckocsi így működik.