Nagy előnyük a lakossági állampapíroknak – a relatív magas hozam mellett –, hogy igen rugalmas befektetési formáról beszélhetünk. A befektetést a lejárat előtt is könnyedén el tudjuk adni, ezzel hozzájutva befektetett pénzünkhöz, bár ez esetben eleshetünk a remélt hozamtól.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Számos lehetőség közül választhatnak azok, akik lakossági állampapírt szeretnének vásárolni. A befektetést igen könnyedén vissza lehet vásárolni a futamidő alatt: a Magyar Államkincstár (MÁK) a legrosszabb esetben is 99 százalékos árfolyamon visszaváltja az állampapírt, ami gyakorlatilag 1 százalékos díjat jelent. Emiatt nem érdemes a futamidőt, a befektetési időszakot vizsgálni, a döntést érdemes a kamatok nagysága alapján meghozni – tájékoztatott megkeresésünkre a Bankmonitor elemzési igazgatója. Argyelán József felsorolása szerint több befektetési lehetőséget is érdemes megfontolni, attól függ, mennyi időre tudjuk nélkülözni a pénzünket.

Milyen lakossági állampapírok közül lehet most választani?

A 2033/I Prémium Magyar Állampapír egy évente változó kamatozású, 10 éves futamidejű befektetés, az aktuális kamat mértékét mindig az előző évi inflációhoz kötik. Gyakorlatilag a teljes kamat az inflációból és 0,25 százalékos kamatfelárból áll össze. Az induló éves kamatszint évi 14,75 százalék.

A 2026/O Bónusz Magyar Állampapír egy negyedévente változó kamatozású, 3 éves futamidejű befektetés. A kamat mértéke a 3 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukciós átlaghozamától függ. A kamat az aukciós átlaghozam 1 százalékkal megnövelve. Az aktuális negyedévre érvényes kamat mértéke évi 11,92 százalék.

Az Egyéves Magyar Állampapír fix kamatozású, egyéves futamidejű papír. A befektetés kamata állandó, évi 9 százalék.

A Kincstári Takarékjegynek két változata van. A rövidebb, egyéves futamidejű konstrukció kamata évi 9 százalék, míg a hosszabb, kétéves futamidejű verzió éves kamata 9,5 százalék. Fontos, hogy a futamidő alatt is visszaválthatjuk befektetésünket, de akkor százalékosan is kisebb kamatra leszünk jogosultak.

A Magyar Állampapír Plusz egy 5 éves futamidejű befektetés, a kamat mértéke 3,5-6,0 százalék, a futamidő előrehaladtával lépcsőzetesen emelkedik. Az elérhető hozam 5 év alatt évi 4,95 százalék. A befektetés kamata nem túl vonzó, ám a visszaváltási feltételek kedvezőbbek, kamatfizetéskor teljes áron eladható a papír, ezen túlmenően pedig a MÁK 0,5 százalékos díjat számol fel eladáskor.

Ha a kamatból indulunk ki, akkor a prémium-állampapír a legkedvezőbb. Sőt, előreláthatóan – az idei évre várt infláció miatt – a jövő évben még emelkedhet is a papír éves kamata. Azonban az is lényeges szempont lehet, hogy hol vásároljuk meg a konstrukciót.

Hol érdemes állampapírt vásárolnunk?

Állampapírt vásárolhatunk postán, bankban és a MÁK-nál is. A postafiókokban azonban csak a papírok egy szűk körét vehetjük meg.

Postán elérhető a Kincstári Takarékjegy két változata, illetve a Magyar Állampapír Plusz konstrukció is. Érdekesség, hogy ezzel gyakorlatilag tényleges, fizikailag is létező állampapírhoz juthatunk hozzá. Ám jól látható, hogy a legkedvezőbb induló kamatozású sorozatokhoz ilyen módon nem juthatunk hozzá.

Bankon keresztül is vehetünk állampapírt, de jellemzően magasabbak a díjak

– hívta fel a figyelmet Argyelán József. Szükségünk van hozzá értékpapírszámlára és pénzszámlára is az adott hitelintézetnél. Tehát mielőtt bármit vásárolnánk, ezeket első lépésben meg kell nyitnunk. Nyilván jobb megoldás lehet bankon keresztül vásárolni az állampapírt, ha már rendelkezünk ott számlával, és nem szeretnénk új számlákat nyitni máshol. További jó hír, hogy bankon keresztül elérhető a legkedvezőbb prémium- és bónusz állampapír is.

Vannak olyan hitelintézetek, ahol telebankon keresztül is lehet állampapírt jegyezni.

Fotó: Shutterstock

A befektetést magát személyesen a bankfiókban is elindíthatjuk, de egyes hitelintézeteknél erre online, netbankon keresztül is van lehetőség, de itt magasabb díjakkal szembesülhetünk. A vásárlásnak jellemzően nincs díja. A pénzszámla vezetésének jellemzően van valamilyen havi költsége: ha csak ezért nyitnánk számlát, akkor ezzel a költséggel számolnunk kell.

Az értékpapírszámlán lévő állomány után is kell letétkezelési díjat fizetnünk. Ezzel a költséggel is kalkulálnunk kell.

Ha szükségünk van a befektetett pénzre, akkor a banknál is eladhatjuk a futamidő alatt a befektetésünk. Azonban a visszaváltási árfolyam jellemzően rosszabb, mint ha a MÁK-nál vettük volna meg a befektetésünket.

A Magyar Államkincstár ideális megoldás lehet

A MÁK-on keresztül is meg tudjuk venni a kiszemelt állampapírt – utalt rá a Bankmonitor elemzési igazgatója.

Ehhez azonban szükség van arra, hogy megnyissuk a számlánkat: értékpapír- és pénzszámlára is szükség van, és be kell utalnunk a számlára a vásárláshoz szükséges összeget.

A számlát megnyithatjuk személyesen a kincstár fiókjában. (Ehhez foglalhatunk időpontot is, de bemehetünk időpont nélkül is, ekkor azonban ki kell várni a sort.) Online is megnyitható a számla, ennek használatához azonban szükség van egy visszaigazolásra, amelyre a tapasztalatok szerint több hetet kell várni. Ha gyorsan szeretnénk befektetni, akkor ez a módszer nem ideális. Magát a vásárlást is intézhetjük személyesen, de a kincstár online felületén is könnyedén elindíthatjuk a vásárlási megbízást.

Ha a Magyar Államkincstárnál vásárolunk állampapírt, az értékpapír-állomány után sem kell letétkezelési díjat fizetni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Díjak tekintetében igen kedvező döntés lehet a Magyar Államkincstárt választani:

A beutalt összeg jóváírásának nincs költsége. (Annál a banknál felmerülhet díj, ahonnan az utalást indítottuk.)

A megnyitott számlának nincs költsége.

Az értékpapír-állomány után sem kell letétkezelési díjat fizetni.

A visszavásárlásnak sincs külön költsége, itt azonban számolnunk kell az árfolyamveszteséggel. Mint már említettük, a legtöbb papír esetén a befektetést 99 százalékos árfolyamon visszavásárolja tőlünk a kincstár. Ennél még kedvezőbb is az árfolyam a Magyar Állampapír Plusz esetében.