Augusztus végén ér véget a Dunai Finomító (DuFi) ütemezett karbantartása – erről a Mol tájékoztatta a Világgazdaságot. Lapunk eredetileg azért kereste meg az olajtársaságot, hogy a százhalombattai üzemben tervezett karbantartások időpontjáról érdeklődjön.

Közel két hónapos karbantartás ér véget augusztus végén a Mol százhalombattai finomítójában. Fotó: Kisbenedek Attila

A kapott válaszból derült ki, hogy

a DuFi-ban javában zajlanak a munkálatok.

A szélesebb nyilvánosság azonban mind ez idáig nem értesült erről. Pedig a karbantartás közel két hónapja, még július elején kezdődött és napokon belül befejeződik. Az, hogy a százhalombattai üzemben folyó szervizelés eddig különösebb sajtóvisszhang nélkül maradt, azért is meglepő, mert tavaly az egyik legfontosabb belföldi történés éppen a DuFi-ban akkor végrehajtott javítás volt. A durván elhúzódó műveletnek olyan súlya és jelentősége volt, hogy lényegében a kormányzati üzemanyagárstop végét is okozta. Igaz, van egy lényegi különbség a két szituáció között. Tavaly

a 480 forintos hatósági ár,

a pánikvásárlások,

illetve a Mol-finomító részleges kiesése

az ellátás stabilitást veszélyeztette.

A Mol-finomító karbantartása nem fenyegeti az üzemanyagellátást

Most viszont ilyesmiről nincs szó. Az üzemanyagárstop már a múlté, ahogy a mostani 650 forint körüli literenkénti ár is elejét veszi a rohamszerű fogyasztásnak. Fel sem merült a kiszolgálás akadozása, ahogy azt a Mol meg is erősítette lapunknak.

Az ország üzemanyag-ellátása a karbantartás időszaka alatt is zavartalan

– közölték a Világgazdasággal. Arról is részletesen beszámoltak, miért van szükség ismét javításokra a százhalombattai finomítóban. A társaság azt írta, hogy az időszakos karbantartás az üzemek biztonságos üzemmenetét szolgálja, Mindez azért elengedhetetlen, hogy az ország számára stratégiai fontossággal bíró üzemanyag ellátást „a Dunai Finomító a jövőben is folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja”.

Milyen karbantartást végeznek el a Mol finomítójában?

A válaszból az is kiderült, pontosan milyen beavatkozásokat végeznek el az üzemben. Így például egyebek mellett a karbantartási időszak alatt sor kerül az üzemekben a technológiát beszállító cégek által javasolt katalizátorcserékre, javításokra, illetve felújításokra. A Mol azt is hangsúlyozta, hogy műveleteket

az adott üzem irányított és felügyelt leállása mellett végzik el,

egészséget, környezetet, biztonságot nem veszélyeztető körülmények között. Arra is rámutattak, hogy a karbantartásnak van egy olyan további haszna, hogy a leállások alatti technológiai fejlesztések révén hatékonyabban, biztonságosabban és fenntarthatóbban tud működni a finomító.