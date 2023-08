„A mi szempontunkból óriási elmaradások vannak a tavalyi évhez képest: a megrendelési állomány mintegy 60 százalékkal esett vissza, igaz, ezzel több más márkához viszonyítva még nem is állunk rosszul. Sőt az egész kereskedelemre jellemző a forgalom-visszaesés, ami abból fakad, hogy a beszállítói árak emelkedése és a forint árfolyamromlása miatt folyamatosan árat kellett emelni, és elérkezett az a szint, amit a közönség már nem tolerál” – magyarázta Nagy János, a Volvo Autó Galéria Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: amíg tavaly év végéig szinte szárnyalt az értékesítésük, 2023 januártól – amiben az utolsó, februári áremelés is szerepet játszott – érezhetően megkezdődött a forgalom visszaesése. Nagy szerint a 2008-as globális gazdasági összeomlás óta nem fordult elő olyan, a mostanihoz hasonló negatív hullám, amikor a forgalom az előző év eladási számainak 60 százalékára esett vissza.

„Miközben egy 10-15 százalékos forgalomcsökkenés természetes piaci jelenség, az egyik pillanatról a másikra bekövetkező jelentős visszazuhanás rendkívül nehezen kezelhető helyzetet teremtett a piacon. Bár a forint közelmúltbeli erősödése ugyan biztató, elnézve a mostani árfolyamgyengülést, csak egy hosszú távon is stabil, erős árfolyam mellett várható, hogy érezhető, lefelé történő árkorrekció történik” – tette hozzá Nagy.

Annyi pozitívum mindenesetre már van, hogy a Covid alatti alapanyaganyag-ellátási gondok enyhültek: a 2022 elején értékesített autókat határidőre tudják átadni, miközben a szállítási határidők lerövidülésével a most eladott járművek többségét már 2024 első felében átvehetik a tulajdonosok.

„Annak ellenére, hogy a szállítási határidőket tekintve még így is messze vagyunk attól az ideális állapottól, amelyben 2019-ben voltunk, az átadási tervünket már abszolút tartani tudjuk. A szállítási határidő azonban így is szóródik és attól függ, hogy mennyire kurrens modellről van szó. Mert amíg van, amit három-négy hónap alatt le tudunk szállítani, olyan slágermodell is akad, amelyet csak 2025-re tudunk ígérni” – fejtette ki az ügyvezető igazgató.

Miközben a Volvo palettájában a 15 millió alatti induló listaárával volumenmodellnek szánt EX30 megjelenésével tovább erősödik az elektromos autók jelenléte, az alternatív meghajtású – hibrid, illetve elektromos – személygépkocsik eladása már így is a forgalom 42 százalékát teszi ki. Az új elektromos modellek iránti érdeklődést jól mutatja, hogy amíg az EX30 estében 2024. februári szállítást tudnak visszaigazolni, az Ex-90-es modellre jövő augusztus–szeptemberig kell várniuk a vevőknek.

Nagy János a mostani időszak pozitívumának azt tartja, hogy mivel az elmúlt években kiemelkedő értékesítési eredményeket értek el, a szervizben is megnőtt a forgalom. A megszokottnál valamivel nagyobb leterheltség kezelésében segít, hogy a Volvo közvetlen tulajdonában álló márkakereskedés szervizében sikerrel alkalmazzák azt a szervizmodellt, amelyben a hatékonyabb kommunikáció és munkavégzés érdekében az ügyfelek közvetlenül a szerelőkkel állnak kapcsolatban, és minden autón egyszerre két szakember dolgozik párban.

Nem mernék jóslatokba bocsátkozni, ami az év hátralévő részét illeti. Mindenesetre optimista vagyok, ezért bízom abban, hogy szeptembertől ismét megmozdul a piac, beindulnak a megrendelések, ami persze a forint árfolyama mellett a gazdasági környezet alakulásától is függ

– elemezte az ügyvezető igazgató.

A helyzet érzékeltetésére hozzátette: amíg tavaly, rendkívül jó évet zárva 1128 autót értékesítettek Magyarországon, most 380 új autónál tart az eladás. Mindezek alapján ha a 900-as darabszámot sikerül elérni, már elégedett lesz az eredménnyel. Az új modellek megjelenésével, a várt gazdasági felpattanás után mindezt elérhetőnek is tartja.