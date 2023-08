Komoly inflációs nyomással küzd egész Európa. Magyarországon az elhúzódó orosz–ukrán harcok és a brüsszeli szankciók miatt az energia drágulása mellett az élelmiszerek ára szökött az egekbe. A megnövekedtett kiadások pedig – még a kormány által hozott intézkedések (árstop, kötelező akciók) ellenére is – komoly hatással vannnak a háztartások pénztárcájára.

A legnagyobb arányban az ételmaradékoktól, a ránk száradt pékáruktól, fonnyadt zöldségektől és gyümölcsöktől szabadulunk meg.

A komoly problémának számító élelmiszerhulladék-képződés azonban a növekvő élelmiszerárak mellett is megmaradt, amelyért egyaránt felelőssé tehetők a háztartások és a gazdaság szereplők is. Ugyanakkor némi odafigyeléssel, tervezéssel sokat tehetünk ellene.

Szomorú statisztikai adatok

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2011-es becslése szerint globális szinten az előállított élelmiszerek majdnem harmada, mintegy 1,3 milliárd tonna veszendőbe megy. A World Resources Institute (WRI) 2019-es jelentése szerint e mennyiség megtermelésére fordítják a globális mezőgazdaságban felhasznált vízmennyiség negyedét, és a mezőgazdasági termelésből származó üvegházhatású gáz kibocsátásának 8 százaléka is ide vezethető vissza – áll a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményében.

Az ENSZ által kiadott Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) között szerepel az élelmiszer-hulladékok mennyiségének csökkentése, mint globális célkitűzés. A 2020-as bázishoz képest 2030-ig a felére kellene csökkenteni a háztartások és a kiskereskedelem szintjén jelentkező élelmiszer-hulladékok mennyiségét, és a többi szektorban is csökkentés lenne kívánatos.

Komposzt is lehetne belőle, mégis a kukában végzi

Világszerte, így Magyarországon is még mindig indokolatlanul sok élelmiszer landol a kukában – hívja fel a figyelmet a hivatal. A háztartási élelmiszer-hulladék tekintetében egy átlagos magyar, éves szinten 65,5 kilogramm élelmiszer kidobásáért felelős. Ez ugyan valamivel jobb adat, mint az uniós átlag, ami a 70 kilogrammot is eléri, és jóval alatta marad például az osztrák, a dán vagy akár a német adatnak is.

Viszont ha belegondolunk, hogy egy felnőtt ember egy év alatt akár a testsúlyával megegyező mennyiségű élelmiszert dob ki, akkor könnyen belátható, hogy a helyzetet sürgősen kezelni kell.

Ez a fenti adat a teljes lakosságra vetítve ugyanis 635 ezer tonnára rúg.

Tudatossággal a pazarlás ellen

„A válaszhoz először is vegyük szemügyre a kidobott élelmiszerek összetételét. Azt látjuk, hogy legnagyobb arányban az ételmaradékoktól, a ránk száradt pékáruktól, fonnyadt zöldségektől és gyümölcsöktől szabadulunk meg. Utólag persze könnyű belátni, hogy talán eleve kevesebbet kellett volna vásárolnunk, kisebb adagot lefőznünk, vagy még idejében a fagyasztóba kellett volna raknunk a belátható időn belül el nem fogyasztott készételt. A tudatosság e téren is forintokban mérhető”– közölte a Nébih.

Bevásárlás előtt mindig célszerű felmérnünk a hűtőnk tartalmát, és egy átgondolt bevásárlólistát készítenünk. A vásárlás során érdemes jól megfontolnunk azt is, hogy az akciós termékek vajon biztosan elfogynának-e otthon.

Ha ugyanis feleslegesen vásároltunk akciós terméket, akkor az a hulladékot fogja gyarapítani, ami végül is pénzkidobás. Ugyanez igaz a nagyobb kiszerelésben vásárolt termékekre. Hiába olcsóbb, mint a kisebb kiszerelés, ha otthon aztán nem fogy el időben.

Szintén a pénztárcánk bánja, ha figyelmen kívül hagyunk egy aranyszabályt: éhesen sose menjünk vásárolni!

Ugyanakkor élelmiszer-hulladék nemcsak a háztartásoknál, hanem a gazdasági szereplőknél is termelődik. Elég csak arra gondolni, hogy az üzletekben, vendéglátóhelyeken elérhető széles kínálat egészen biztosan nem talál vásárlóra a nap végén.

Gondoljunk csak bele, hogy nyáron milyen nehéz kiszámítani egy kerthelyiség napi vagy heti forgalmát, ha például a Balatonnál többnapos esőzés következik be.

Ebben a megközelítésben a kereskedelem és a vendéglátás is felelőssé tehető az élelmiszer-pazarlásért. De a kiszámíthatatlan forgalom is vezethet az élelmiszer-pazarláshoz. Gondoljunk csak bele, hogy nyáron milyen nehéz kiszámítani egy kerthelyiség napi vagy heti forgalmát, ha hirtelen többnapos esőzés köszönt be. Ami pedig a kereskedelmet illeti, a boltokban a túlkészletezés, a helytelen tárolás gyakori jelenség.

A tudatosság, az előre tervezés és a megelőzés tehát kéz a kézben járnak. Egy kis odafigyeléssel éves szinten több tízezer forintot is megspórolhatunk. Ráadásnak pedig megkapjuk a jóleső érzést, hogy nem pazaroljuk az élelmiszert.