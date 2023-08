Nem emelkedtek a menzaárak – megnéztünk pár ovis-iskolás menüt

Szekszárdon a normál napi háromszori étkezés nettó térítési díja bölcsődéseknek és óvodásoknak hatszázhúsz forint, általános iskolásoknak hatszázhetven forint, középiskolásoknak hétszázhatvan forint, a kollégiumi étkezés ezerkilencven forint – írja a Teol.

Fotó: H. Baranyai Edina / Mediaworks

A napi háromszori diétás étkezés nettó díja bölcsődéseknek és óvodásoknak hétszázötven forint, általános iskolásoknak hétszázötvenöt forint, középiskolásoknak kilencszázkilencvenöt forint, a kollégiumban ezernégyszázötven forint.

Az idén szeptember első napjától a térítési díjak nem emelkednek, a 2023. január hónaptól érvényben lévő árakon biztosítják az étkezést a szekszárdi önkormányzat, illetve a Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben, ahol ellátják a közétkeztetési, gyermekétkeztetési feladatokat. A menü összeállítása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírás szerint történik.

Az ellátás nyersanyagnormáit és az intézményi térítési díjakat a szekszárdi közgyűlés rendeletben határozza meg.

A lap belenézett mit ettek pár helyen az ovisok, bölcsisek és az iskolások augusztus 14-én, hétfőn.

Bonyhádon és Dombóváron a bölcsődékben és az óvodákban tízóraira tejet és baracklekváros félbarna kenyeret kaptak a kicsik, a bölcsisek görögdinnyét is. Ebédre itt is, ott is zöldborsóleves volt a menü és bolognai spagetti reszelt sajttal, az uzsonna sertés párizsis korpás zsemle volt margarinnal és paprikával, és a bölcsisek hozzá gyümölcsös teát kaptak.

Dombóváron a középiskolások is azt kapták ebédre, amit bölcsisek és az ovisok. Szekszárdon az általános isklolákban a felsősök reggelire tejet és brióst ettek, a tízóraijuk egy alma volt, ebédre pedig szárnyas gulyásleves, burgonyás kocka, csemege uborka volt a menün. Az uzsonna csemege paprikás szalámi, margarin, kenyér és pritaminpaprika volt.

Borítókép forrása: Cseh Gábor / Mediaworks