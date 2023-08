Elérhetők az árfigyelő adatbázisban az élelmiszerárstop által eddig érintett termékek aktuális árai, miután másfél év után, augusztus elsejével kivezette a kormány az intézkedést.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Számítani lehetett arra, hogy a nyolc rögzített árú termék esetében nagy változás nem lesz, mivel a kabinet előírta, hogy szeptember végéig ezek a termékek a beszerzési áraknál nem lehetnek drágábbak, az akciókban pedig kettőt közülük annál is olcsóbban kell kínálni. Az árfigyelő adatbázis segítségével végignéztük, hogy az egyes termékek ára miképp változott.

A 2,8 százalékos UHT-tej szinte mindenhol 300 forint alatt kapható

Ahogy megírtuk, az árstopos 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT-tejnél az átadási árak csökkenő tendenciát mutattak, júniusban a gyártói márkáknál 287,81, a kereskedelmi márkáknál pedig 221,26 forintot tettek ki.

Az árstop kivezetése után valóban kevesebbe került a tej: jelenleg a legolcsóbban, 205 forintért az Aldi árulja, utána a SPAR következik 209, majd a Penny 215 forinttal, sőt, szinte mindenhol találunk valamilyen saját márkás terméket 300 forint alatt.

Egyedül a Lidl nem töltött fel még az árufigyelőbe friss adatokat, ez a nap folyamán várhatóan megtörténik.

Tényleg csökkent a tojás ára, van, ahol 50 forint darabja

Korábban szakértők azt valószínűsítették, hogy a tojás ára a hatósági árak kivezetése után csökkenni fog, ez így is lett:

a Pennyben most 45 forint, az Auchanban 51 forint, a SPAR-ban 53 forint, az Aldiban 56 forint, míg a Tescóban 64 forint darabja.

Egyébként pár napja még 70 forint alatt nem is találtunk tojást, arról nem is beszélve, hogy korábban még ennél is magasabb árakat találtunk. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban még 10 db tojás 894 forintba került.

Egy kicsit emelkedett a csirkemell ára, 2000 forint lesz az új árszínvonal

Amint azt várni lehetett, a csirkemell viszont drágult, jelenleg a legolcsóbb a Tescóban, ahol 1399 forint kilója, az Auchanban 1638 forint, a SPAR-ban és az Aldiban már a 2000 forintot súrolja. Mivel a Lidl itt sem közölt még árat, a legdrágább csirkemell most a Pennyben van, ott 2290 forint kilója. Fontos hozzátenni, hogy most az alacsonyabb árakat emeltük ki, a kötelező akciózások és a minőségbeli különbségek miatt nagyobb eltérés lehet az egyes üzletláncok között.

A sertéscomb is drágult

A sertéscomb 1590 forintos hatósági áron volt rögzítve, ehhez képest minimális növekedést látni. A Tescóban most az akciós terméket 1290 forintért lehet megvásárolni, drágább az Auchanban (1619 forint) és a SPAR-ban (1659 forint). A Pennyben már közelíti a 2000 forintot, az Aldiban pedig át is lépi, az utóbbiban 2039 forintba kerül egy kiló sertéscomb.

Olcsóbb lett az étolaj

Az étolaj esetében árcsökkenést vártak a szakértők, ami a KSH havi bontású terméklistája alapján bekövetkezett: most a legolcsóbb az Auchanban, ahol egy liter 482 forint, a Tescóban és a Pennyben kicsivel 500 forint fölötti, a SPAR-ban és az Aldiban pedig 600 forint fölötti áron kínálják. A márkásabb termékek közül a Vénusz étolaj most 728 és 745 forintért is megvásárolható a Pennyben, illetve az Aldiban.

A cukor lett a kakukktojás

A kristálycukor 261 forinton volt rögzítve az elmúlt időszakban, itt viszont a szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy biztosan nőni fog az ára, ugyanis a beszerzési ár alatti 15 százalékos akcióval is bőven 300 forint fölé emelkedhet.

A szakemberek nem tévedtek: a Tesco kivételével az összes multinál már 400 forint fölött van kilója.

A brit cég egyelőre tartja a 261 forintos árat, a többieknél 400 és 500 forint között szóródnak az árak.

Rengeteg lisztet vehetünk

Nincs meglepetés a liszt árában se, a malmok árversenye ugyanis lefelezte az átadási áraikat, és már az ársapka bázisául szolgáló árnál is olcsóbbak kínálják a lisztet. A 220-230 forintos korábbi árakhoz képest valóban csökkent a finomliszt ára,

amely most a legolcsóbb a SPAR-ban, ahol mindössze 140 forint egy kiló.

Az Auchan és az Aldi se sokkal magasabb árakat tüntetett fel, 169-175 forintért is kapható ezekben az üzletekben. A márkásabb termékek közül érdemes kiemelni a Nagyi Titkát, amely 229 és 279 forint között vásárolható meg az egyes boltokban.