Nem 2,5, hanem akár 3,5 százalékos nyugdíjkorrekcióról is dönthet a kormány – erre a Bankmonitor nyugdíjszakértője hívta fel a Világgazdaság figyelmét. Süle-Szigeti Bulcsú közgazdászt a sajtóban hétfőn több helyen megjelent, az idei nyugdíjkorrekció mértékére vonatkozó számítás kapcsán kérdezte lapunk.

Magasabb lehet a nyugdíjkorrekció, mint számolták: elérheti a 3,5 százalékot is (Fotó: Shutterstock)

Ezt eredetileg az alapján tették közzé, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szombaton a Tranzit fesztiválon prognózist adott a következő öt hónap inflációjáról. E szerint

augusztusban 16,

szeptemberben 11-12,

októberben 9-10,

novemberben 8,

decemberben pedig 7 százalékos lehet az infláció.

Ebből pedig az következik, hogy 2023-ban az éves átlagos infláció 17,5 százalék lesz. Mivel a nyugdíjkorrekció képlete ökölszabály szerint az éves infláció (tehát ez esetben 17,5 százalék) és az év eleji nyugdíjemelés (2023-ban ez 15 százalékos volt) különbözete, ezért a sajtóban az is megjelent, hogy a nyugdíjkorrekció mértéke 2,5 százalék lehet. Ezt forintosították is: egy átlagos nyugdíjas 51 ezer forinttal számíthat többre a novemberi utaláskor egy összegben a visszamenőlegesen is járó kiegészítés miatt.

Csakhogy a számítás egy lényeges tényezőt figyelmen kívül hagy, pedig ez érdemben befolyásolja a számítás helyességét.

Süle-Szigeti Bulcsú rámutatott, a nyugdíjkorrekcióhoz nem az éves átlagos inflációt kell alapul venni, hanem az éves átlagos nyugdíjas inflációt. Ez pedig két külön mutató. Ennek oka, hogy a nyugdíjtörvény kimondja: az évközi nyugdíjkorrekciónál a (a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott) nyugdíjas infláció várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja az általános infláció várható mértékét. Már pedig az idén épp ez a helyzet. Az első hét hónapban, tehát január-július között 24,2 százalék volt az átlagos nyugdíjas infláció, miközben az általános infláció csak 22,8.

Mennyi lehet a nyugdíjkorrekció 2023-ban?

"Mivel 2023-ban a nyugdíjas infláció sokkal magasabb, így szerintem 2023-ban a nyugdíjas inflációt kell használni a nyugdíjkorrekció megállapításakor" – fogalmazott a szakértő a Világgazdaságnak. Süle-Szigeti Bulcsú úgy kalkulál, hogy az éves nyugdíjas infláció 18-18,5 százalék lehet 2023-ban, vagyis a nyugdíjkorrekció mértéke elérheti a 3-3,5 százalékot. Ha ezt forintosítjuk, akkor havi 6 300–7 300 forint emelés fog érkezni novemberre és decemberre, illetve visszamenőleg 10+1 (13. havi nyugdíj) hónapra

egy összegben összesen 70-80 ezer forintra is számíthatnak a nyugdíjasok,

amit szintén novemberben kapnak majd kézhez. Fontos, hogy ezek az összegek a jelenlegi, 209 901 forintos átlagnyugdíjra vetítve jönnek ki.

Mikor dönt a kormány a nyugdíjkorrekcióról?

Ez tehát a szakértői álláspont, de a döntést nyilvánvalóan a kormány hozza majd meg. Erre nem is kell már sokat várni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még júliusban beszélt arról a sajtónak, hogy "a kormány megfelelő időben, legkésőbb szeptemberben fog dönteni a nyugdíjkorrekcióról". Hétfőn pedig a Pénzügyminisztérium az ATV érdeklődésére erősítette meg, hogy ha az éves infláció magasabb lesz az év elején becsült 15 százaléknál, akkor idén ősszel is lesz nyugdíjkorrekció januárig visszamenőleg.