Orbán Viktor: a háború végén a magyar gazdaság is a szebbik arcát mutathatja

A kormányban is vita van arról, hogy nulla százalék fölött vagy alatt lesz idén a növekedés – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő bizakodó, hogy a harmadik negyedévtől visszatérhetünk a növekedési pályára. Az infláció év végén szinte biztosan egy számjegyű lesz, jövőre pedig akár a várakozásoknál is kisebb lehet, ehhez azonban folytatni kell az árspekulációk elleni küzdelmet. Jelezte, hogy az atlétikai vb egyben diplomáciai esemény is lesz, a katari emír is hazánkba látogat, akivel több megállapodás aláírását tervezik

1 órája | Szerző: Járdi Roland

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban Jó reggelt, Magyarország című műsorában adott interjút. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán