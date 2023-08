Orbán Viktor: Magyarország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen

Energiára van szükség, az ellátásbiztonság minden más szempontot megelőz a kormányfő szerint. Ebben Szijjártó Péternek igaza van, az ő dolga a tárgyalásokért, "ragyogóan oldotta meg a dolgokat". A miniszterelnök szerint eddig egyszerű volt a feladat, de most szankciók vannak az oroszok ellen, az ukránok kevesebb gázt továbbítanak. Majd jött az ÉSzaki Áramlat felrobbantása, ezek után a magyar kormánynak más útvonalat kellett találnia. Ez magyarázza azt a diplomáciai kört, amit augusztus 20-án láttunk Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy Törökország kulcssszereplője az energiaellátásnak,

a csap Erdogan kezében van, a törökökkel együtt kell működni

Fontosnak tartja azt a programot, hogy Azebajdzsánban kitermelt gázt hozzák Magyarországra Románián és a Fekete tengeren keresztül. Emlékeztetett rá, hogy a bizottság elnöke Katarban volt, ezt a kört a kormányfő is megtette, most az emír viszonozta a látogatást, meg is egyeztek vele.