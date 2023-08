Sokan azt gondolják, hogy az események után futunk, háború van. De ez nem így történt. Jó két évvel a háború előtt születtek meg azok a kormánydöntések, amelyek eredményét most itt látjuk – erről beszélt Orbán Viktor péntek délelőtt Zalaegerszegen, amikor átadták a Rheinmetall Magyarország páncélozottharcjármű-gyárát.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a zalaegerszegi Lynx harcjárműgyár épületének és elkészült moduljainak ünnepélyes átadóján 2022. március 26-án

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A kormányfő felszólalása előtt Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Zalaegerszeg világrekordot állított fel, ugyanis

egyetlen Rheinmetall-üzem sem épült még meg ilyen rövid idő alatt.

A gyár megépítését 2020 szeptemberében jelentették be. A magyar miniszterelnök erre az észrevételre reagálva kifejtette: a kis országoknak mindig gyorsabbnak kell lenniük, mint a nagyoknak. Szerinte a megvalósult beruházás a német-magyar bölcsesség eredménye, minden úgy történt, ahogyan azt még 2017-2018-ban maguk elé képzelték.

Magyarország nem az események után fut, hanem az események előtt jár

– húzta alá. Arra is kitér, hogy a törzsvendégek Zalaegerszegen, ami a Zala vármegyei székhelyen létrejött, az önmagáért beszél. Német hiúzok (a Lynx magyar fordításban – a szerk.) magyar földön, magyar földön lopakodnak ki a gyárkapukon. De ez nem az igazság minden részlete, hiszen a gyártásban magyar mérnökök és szakmunkások dolgoznak. "Köszönet a tanárainknak! És tartsuk ezt észben, mikor az agyonkritizált oktatási rendszerünkről hallunk" – jegyezte meg. Az is tanulságos, hogy a Rheinmetall-lal kötött megállapodás értelmében a gyár mellett a szakképzés és a mérnökképzés is megtelepült, ahogy a kutatás és a fejlesztés tevékenysége is. Orbán Viktor szerint ez annak köszönhető, hogy Armin Papperger betartja, amit ígért. Ez az iskola sajnos lassan kimegy a divatból.

Felhívta a figyelmet rá, hogy a zalaegerszegi üzem jelentős részben magyar tulajdonban van, tehát teljesíti a Made in Hungary kifejezés minden kritériumát. Igaz, hogy német technológia nélkül ez nem lenne igaz, de ez oda-vissza áll: a német jármű- és hadiiparban óriási szerepet játszanak a magyarországi gyárak, amelyek kiveszik a részüket a német márkák globális sikeréből.

Németország és Magyarország szétválaszthatatlanul össze van tapasztva

– mutatott rá. Dicsérte Zalaegerszeget is. Szerinte ha a '80-as években bárki azt mondta volna a zalaiaknak, hogy itt Európa egyik legfontosabb hadiipari kutatóközpontja épül majd ki, azt a hibbantság biztos jelének tekintették volna. Mos mégis itt állnak, Zala vármegyére figyelni kell. Itt terjeszkedik a Bosch, a Flex, az AVL, a TÜV, megépült a ZalaZone és drónkutatási központ születik. Zalaegerszeg olyan hely, ahonnan jól lehet látni a jövőt, ilyenből pedig kevés van a kontinensen.