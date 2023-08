Néhány kockázatos portfólió kivételével a nyugdíjpénztárak kinőtték az orosz–ukrán háborús válságot. A naponta közzétett árfolyamadatok alapján ugyanis a legtöbb vagyonportfólió ismét történelmi csúcson van, visszatért, sőt el is hagyta a 2021 novemberében felállított korábbi rekordot.

Fotó: Shutterstock

Ez azért is szép teljesítmény, mert az önkéntes nyugdíjpénztárak 2022-ben átlagosan mínusz 6,8 százalékos nettó hozamot értek el a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója szerint. Igaz, a tavalyi utolsó negyedév már jobban sikerült, ennek köszönhető, hogy végül a 73 pénztári portfólióból 12 pozitív hozammal zárta az évet.

Összességében széles skálán, 8,5 és mínusz 14,5 százalék között szóródtak az éves nettó hozamok, és elsősorban az alacsonyabb kockázatvállalású portfóliók teljesítettek jobban.

Ez a trend azóta is folytatódott, az idén a pénztári portfóliók már kivétel nélkül pluszban járnak, sőt, több közülük az inflációval is felveszi a versenyt. Az állampapírpiaci hozamok csökkenése és ezzel az árfolyamok emelkedése, valamint a tőzsdéken bekövetkezett kedvező változások minden portfóliónak jót tettek, de különösen sokat nyertek az alacsonyabb kockázatú alapok.

Történelmi csúcson az árfolyamok

A tőzsdeindexek még mindig nem érték el a történelmi csúcspontjukat, a New York-i S&P 500 például 5,5 százalékkal van még a 2021. novemberi, csaknem 4800 pontos maximumától. A Budapesti Értéktőzsde BUX indexe is 2021 novemberében állította be az 56 200 pont fölötti csúcsot, és bár az elmúlt hónapokban rendületlenül emelkedett, még mindig 4,4 százalékkal ez alatt van. A legalacsonyabb kockázatú nyugdíjalapok azonban nem tartanak részvényeket, és már most bőven két számjegyű pluszban járnak a 2021. novemberi korábbi történelmi csúcsokhoz képest. Ezek jellemzően a legbiztonságosabb eszközökben, kizárólag rövid futamidejű állampapírokban, bankbetétekben tartják a pénzt.

A legtöbb pénztártag megtakarítása a közepes kockázatú, kiegyensúlyozott portfóliókban van.

Megnyugtató hír lehet a számukra is, hogy ezek az alapok is történelmi csúcsra jutottak az elmúlt hetekben. Az Aranykor, a Pannónia, az MBH (korábban MKB) Nyugdíjpénztár, az OTP és a Honvéd Nyugdíjpénztár portfóliói is megdöntötték a korábbi rekordjukat. Ez azoknak jó hír, akik túl vannak már a tízéves pénztári tagságon, ezért felvehetik adó- és járulékmentesen a hozamokat. Ők sokkal több pénzt kaphatnak most, mint egy évvel ezelőtt.

„Az elmúlt három-négy év próbára tette a hosszú távú megtakarítók türelmét” Ha lesz rá kormányzati szándék, mi is támogatni fogjuk az szja-visszatérítés összegének emelését, a másfél évtizede érvényben lévő 150 ezer forintban maximált keretösszeg ugyanis elinflálódott, ennek korrekciója pedig hatékonyabban tudná ösztönözni a nyugdíj- és egészségcélú öngondoskodást – mondta a Világgazdaságnak Nagy Csaba, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke.

Jönnek fel a kockázatos alapok is

A válságban a kockázatos, sok részvényt tartó alapok árfolyama esett a legnagyobbat. Ezek között is van olyan, amelyik kinőtte már a háború vagy az idén tavaszi amerikai-svájci bankválság során keletkezett bukást. Az Aranykor, az Erste, a Budapest, az MBH, a Honvéd vagy az Allianz alapjai például ezek közé tartoznak. Az OTP, az Alfa (korábban Aegon) és a Pannónia sok részvényt tartó portfóliói is jócskán ledolgoztak az elmúlt évek veszteségéből, de a történelmi csúcstól kissé még elmarad az árfolyamuk.

A tagokat az vigasztalhatja, hogy

a magas részvényarányt tartó portfóliók általában hosszabb távon jobban teljesítenek, mert amilyen gyorsan csökken, olyan gyorsan emelkedik az árfolyamuk.

A tavalyi gyászos év után az idén mindenesetre kifejezetten jól alakulnak a hozamok a szektorban, az első fél évben több portfólió teljesítménye felülmúlta az inflációt.

Reálhozam még nincs, de csúcson az árfolyam

A magánnyugdíjpénztáraknál még jobb a helyzet. Egy-két portfólió van csak minimális lemaradásban a korábbi történelmi rekordot jelentő, 2021. november eleji árfolyamtól, a többi pénztári alap túljutott ezen a szinten. A klasszikus alapok teljesítettek a legjobban,

ezek árfolyama 15-20 százalékkal is emelkedett azóta.

A nyugdíj előtt állóknak ez jó hír, hiszen az idősebb pénztártagok megtakarítását ezekben a portfóliókban tartják – hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu vezető szakértője.

2021 novemberéhez képest persze újabb reálhozam nem képződött egyetlen nyugdíjalapban sem, hiszen azóta csaknem 32 százalékos inflációt mért a KSH. Az idei év elején tapasztalt helyzet, miszerint a 2021 végéig képződött, milliós nagyságrendű reálhozamokat teljesen elvitte az árfolyamok esése és az infláció, viszont kezd megfordulni. Bár az árak még mindig gyors ütemben nőnek, a portfóliók árfolyama is emelkedik, így a tagság ismét reménykedhet abban, hogy ha egyszer visszalépne az állami nyugdíjrendszerbe, nagyobb összegű kifizetés ütheti a markát.