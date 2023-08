A KSH legfrissebb adatai szerint 2023 júliusában a fogyasztói árak 17,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az infláció januárban elkezdődött lassulása bizakodásra ad okot, de a cégek mindennapjait még mindig nagymértékben megnehezíti a két számjegyű áremelkedés és az energiaköltségek. Érdemes ezért minden olyan lehetőséget számba venni, amellyel mérsékelni lehet a működési költségeket, és vonzóbbá lehet tenni az üzletet a vevők számára. A költségek csökkentését el lehet érni például úgy, hogy a saját irodát vagy az üzlethelyiséget a cég megosztja egy másik vállalkozással. A K&H bizalmi index kkv-k körében végzett kutatása szerint ebben tízből négy vállalkozás lát fantáziát.

A költségek csökkentését el lehet érni például úgy, hogy a saját irodát vagy az üzlethelyiséget a cég megosztja egy másik vállalkozással. Fotó: Shutterstock

A cégvezető személyisége a legfontosabb

Ha megvan a nyitottság az üzlethelyiség megosztására, már csak a megfelelő partnercéget kell kiválasztani. Akárcsak a barátságban vagy a párkapcsolatban, ebben az esetben is a másik cég vezetőjének a személyisége a legmeghatározóbb szempont. A megkérdezett cégvezetők 58 százaléka szerint ez a legfontosabb feltétel. Emellett még szempont lehet az is, hogy minőségi legyen a másik cég terméke vagy szolgáltatása (a válaszolók 36 százaléka ezt fontosnak tarja), illetve az is előfeltételnek számít, hogy minél szélesebb vásárlói kört lehessen a másik céggel elérni ( a válaszolók 28 százaléka szerint ez is szerepet játszik a kiválasztásban).

Nem mindegy, hol van az iroda

A kutatás arra is kitért, hogy mi történne fordított helyzetben, azaz mennyire nyitottak a vállalkozások arra, hogy ők társuljanak be egy másik céghez. Másik vállalkozás irodájába vagy üzlethelyiségébe szintén tízből négy cég költözne be, elsősorban a költségek csökkentése, valamint új ügyfelek szerzése miatt. A cégméret azonban jelentősen befolyásolja a hajlandóságot.

A kisvállalkozások kimagasló arányban társulnának (a megkérdezettek 43 százaléka), a mikrovállalkozások az átlaghoz hasonlóan nyitottak (38 százalékuk), míg a középvállalkozások jóval elutasítóbbak (a válaszadók csupán 22 százaléka lenne erre hajlandó). A betársulásnál viszont már nem a személyiség, hanem az üzlethelyiség elhelyezkedése a legfontosabb – a megkérdezett cégek 49 százaléka vélekedik így –, azaz hogy a cég helye földrajzilag hol található.

Továbbá a másik vállalkozás vevőköre (a válaszadók 21 százaléka) és a termék vagy szolgáltatás minősége (a megkérdezett cégek 17 százaléka szerint) sem elhanyagolható szempont.

A K&H: üzletet ide! oldal új térképével a bank is segíteni tudja a cégeket, hogy könnyebben egymásra találjanak. Az induló és fejlődő cégeknek szóló edukációs anyagok mellett ugyanis az új térképes alkalmazás közösségi platformként is működik, amelyen a vállalkozások bejelölhetik, ha megosztanák üzlethelyiségüket másokkal a hatékonyabb működés és fejlődés érdekében. Az üzletfejlesztés mindig is kreativitást igényelt, ez is egy újszerű megoldás és innovatív trend a céges világban” – mutatott rá Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés vezetője.