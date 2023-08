Júniusban 124 718 magyar dolgozott Ausztriában – ez derül ki az osztrák társadalombiztosító honlapján megjelent friss adatokból. A foglalkoztatottsági statisztikákat havonta közli az osztrák szervezet, a júniusit néhány hete hozták nyilvánosságra.

A számok azt mutatják, egyre emelkedik az Ausztriában dolgozó magyarok száma. Fotó: Shutterstock

Az osztrák piacon megjelent csaknem 125 ezer fős – ez körülbelül megegyezik Győr lakosságával – hazai munkavállalói kör több szempontból is meglepő. Egyrészt ez azt jelenti, hogy

Magyarország adja a legtöbb dolgozót Ausztriának.

Csak a német kontingens mérhető a magyar dolgozók számához, de a 123 301 fős létszám így is elmarad tőle, ha nem is sokkal. Jól mutatja, mekkora fölényben vannak a magyar állampolgárságú munkavállalók a sógoroknál, hogy a harmadik helyen álló küldő ország Romániából 83 701 keresik a kenyerüket Ausztriában. De a magyar adat azért is kiugró, mert az következik belőle, hogy az osztrák gazdaságban dolgozó külföldiek közül minden nyolcadik magyar állampolgárságú. A kimutatások ugyanis júniusban 1 001 121, tehát valamivel több mint egymillió nemzetközi munkavállalót tartottak nyilván Ausztriában, aminek a 125 ezres magyar dolgozói kör majdnem a 13 százalékát adja.

A valóság visszaigazolja a számokat: Bécstől Tirolig sok ezrével, akár tízezrével is dolgoznak magyarok, könnyű belefutni magyar szóba. Nem is Bécs (21 475 fő) a legnagyobb felszívója a magyar munkaerőnek, hanem Niederösterreich (Alsó-Ausztria, 22 891 fő). De értelemszerűen sokan vannak a magyar határhoz közeli Burgenland tartományban is, itt 22 712 magyart regisztráltak.

Ugyancsak meghökkentő a magyar munkavállalók számának növekedési trendje. Májushoz képest júniusban valamivel több, mint 22 ezer fővel nőtt az Ausztriában munkát vállaló külföldiek száma.

Ebből mintegy ötezren magyarok.

Májusban 119 595 főt regisztráltak, júniusban pedig már 124 718-at. A növekedés egyértelműen a kinti mezőgazdasági munkák, illetve a nyári turisztikai szezon beindulásának tudható be. Sokan arra számítanak, hogy a tendencia júliusban is kitartott, és augusztusban is folytatódni fog. Ennek a forgatókönyvnek a valószínűségét erősíti az éves statisztika is: 2022-ben éves átlagban 110 975 magyar vállalt munkát Ausztriában. Ennél a németek akkor még többen voltak, 117 786-an.