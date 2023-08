Tanévkezdés: sokkoló árak a tanszereknél – 40 százalék is lehet a drágulás

Mennyibe kerül idén az iskolakezdés? – Van mód a spórolásra is Árérzékenyek lettek az infláció miatt a vevők, az iskolakezdésre készülő családokat ezért van, ahol a tavalyi áron kínált tanszerekkel várják. Az iskolakezdésre azonban mindenképpen több tízezer forintot kell szánni, még kedvező árakkal számolva is, hogy pontosan mennyit, a szakértő kiszámolta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem kell mindent zsebből fizetni, lehet spórolni is.