A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram leszerződött hitelállománya már elérte az 1000 milliárd forintos keretösszeg 75 százalékát, vagyis 750 milliárd forintot – derül ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfői közleményéből.

A programot február elsején indította a kormány a munkahelyek, valamint a beruházás- és exportalapú gazdaság védelme érdekében, annak keretein belül beruházási-, forgóeszköz- és zöldhitel igényelhető. Ezek kamata a futamidő végéig fix kamatozással forinthitelek esetében 6 százalék, euró alapú hitelek esetében 3,5 százalék.

Fotó: Shutterstock

Nem meglepő tehát, hogy a lehetőség rögtön rendkívüli érdeklődést váltott ki, ezért is emelte később az eredeti 700 milliárd forintos hitelkeretet 1000 milliárd forintig a kormány. A hitelprogramhoz mindeddig 2221 hitelkérelem érkezett be, közvetlenül az EXIM Magyarországon és partnerein keresztül.

A leszerződött állomány már kevesebb mint 3 hónap alatt az 500 milliárd forintot is meghaladta, mára pedig már 750 milliárd forint fölött van a szerződéses állomány.

Ez azt is jelenti, hogy a jóváhagyott kérelmek 86,3 százalékában született már szerződés. A forgóeszközhiteleknél ez átlagosan 30 hónap futamidővel, a beruházási – ideértve az ingatlanhiteleket is – hitelekél pedig átlagosan 84,3 hónapos futamidővel társul. A szerződött ügyletek 70 százalékát, 523 milliárd forintot már folyósítottak is a bankok.

A GFM közleményéből az is kiderül, hogy az ügyfelek 68 százaléka a kkv szektorból érkezett, ők az eddigi szerződések szerint a források 43 százalékát használják fel, míg ágazati szinten a finanszírozás 39 százaléka a feldolgozóiparhoz, 30 százaléka a kereskedelemhez és gépjárműjavításhoz, 7 százaléka pedig a mezőgazdasághoz került. Hasonló a részesedése a szállítás-raktározásnak és az építőiparnak is.

Területileg a hitelállomány 39 százaléka irányul a Budapestet is magában foglaló közép-magyarországi régióba, amit 15 százalékkal követ az észak- és 12 százalékkal a középdunántúli régió. A dél-alföldi térségből került ki a szerződött összeg 11 százaléka, Nyugat-Dunántúl 10 százalékot hasított ki a szerződésállományból, míg Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország egyaránt a szerződött összeg 7-7 százalékát veheti fel.

A program jelentőség jól mutatja, hogy a hazai bankrendszer új szerződéseinek 47,6 százalékát adta a hitelprogram márciustól-júniusig, ráadásul a forinthiteleknél ez az arány ennél is nagyobb, 56,6 százalék. Ezzel a hitelprogram az egészséges hitelpiac megőrzéséhez, a munkahelyek és családok megvédéséhez is hozzájárul, míg a beruházáok segítik, hogy jövőre a magyar GDP visszatérjen a dinamikus, akár 4 százalékot is elérő bővülés pályájára. A közleményben szereplő adatokból az is kiderül, hogy a szerződött állomány 11 százaléka beruházási-, 78 százaléka forgóeszköz-, közel 6 százaléka ingatlanhitel, míg a maradék mintegy 5 százalék lízing.