Az EU költségvetése kicsit a nyugdíjak felosztó-kirovó rendszeréhez hasonlít, ugyanis a befizető más jogcímeken visszakap. A hozzájárulás az EU-integráció iránti elkötelezettséget jelenti, ezért is nehezen képzelhető el olyan eset – és alapvetően nem is jogszerű –, hogy egy ország semmit se fizessen be a költségvetésbe, és onnan forrásokat kapjon