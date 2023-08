Soha nem késő elkezdeni takarékoskodni, mára pedig már megérkeztek azok a digitális megoldások, amelyek kifejezetten támogatják a konkrét célhoz és határidőhöz rendelhető, a bankszámlától elkülönített forintok megspórolását. Sőt, akár több ilyen „digitális befőttesüveg” is lehetséges, egymástól függetlenül.

Kincsesládika, befőttesüveg, párnaciha helyett a digitális takarékoskodás sokkal egyszerűbb és biztonságosabb.

Fotó: Sutterstock

A legtöbb esetben az egyes célok érdekében félretett összegek alakulása a bank mobilapplikációjával is látható, így bármikor ellenőrizhető, jól állunk-e időarányosan, vagy kicsit meg kellene húzni a nadrágszíjat. Ezt már csak azért is érdemes ellenőrizni, mert van olyan megoldás, amellyel automatikusan lehet megtakarítani, például bankkártyás vásárlások utáni felkerekítésekkel.

A spóroló kliens helyett figyel a rendszer

„Régebben egyetlen egyenlegű megtakarítási számlájuk volt a bankoknak, amelyeknél az ügyfélnek kellett nyilvántartania, hogy az egyes konkrét célokra megspórolt összegek hol tartanak éppen” – magyarázta kérdésünkre Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Majd kifejtette: „Ezek az újszerű, letisztult, játékosan is felfogható megtakarítási megoldások mára leveszik ezt a feladatot az ügyfél válláról, sőt akár még jelzik is, ha veszélybe kerül a megtakarítási cél.

Aki szeretne megtakarítani, annak ma már tényleg csak egy-két kattintásába kerül egy nyaralás, egy új autó vagy bármilyen más, akár kisebb összegű megtakarítási cél elindítása.

Az OTP Bank épp a napokban élesítette a felnőttek számára nemrég indult Persely nevű megtakarítási konstrukcióját a 14 és 18 év közötti korosztálynak is. A Perselyben az az újdonság az OTP korábbi megtakarításiszámla-konstrukcióihoz képest, hogy kijelölhető egy megtakarítási cél, és hozzárendelhető egy elérési céldátum, valamint egy célösszeg, amelyet el szeretne érni a megtakarító.

A telefonon is ellenőrizhetjük, tele-e a persely

Egymással párhuzamosan akár öt ilyen perselyt is létre lehet hozni. A perselyekhez hozzá lehet férni az internetbankban és a mobilapplikációban is. A megtakarítási számlára lehet esetileg és rendszeres megbízással is befizetni, és kifizetni is bármikor, de

ennél a konstrukciónál csak a számlatulajdonos fő bankszámlája és a Persely között lehet bármilyen pénzmozgás, külső számlával nem használható.

A pénzmozgások és a Persely számlavezetése is ingyenes, ellentétben az OTP többi megtakarításiszámla-konstrukciójával. A kamata évi 0,01 százalék.

Az Erste Banknál is létezik hasonló konstrukció, az Erste CélBetét. Itt a rendszeres megtakarítást külön kamattal díjazza a hitelintézet, így 0,1 százalékos az éves kamat 20 000 forintos (diákoknál 10 000 forintos) havi egyenlegnövekedés esetén, de már havi 5000 forinttól (diákoknál 2000 forinttól) is magasabb kamatot kaphat a takarékoskodó.

Egyes bankoknál középiskolások számára is lehetőség van a célirányos takarékoskodásra.

Fotó: Suzanne Tucker / Shutterstock

Itt is teljes a rugalmasság, bármikor be lehet tenni és ki is lehet venni pénzt a megtakarítási számláról. Nincs számlavezetési díj és a pénzmozgások is díjmentesek. Az Erste CélBetét lehetővé teszi, hogy a megtakarító rendszerezhesse és céljainak megfelelően elnevezhesse a megtakarításait. Egyszerre párhuzamosan több CélBetétje is lehet az ügyfélnek. A konstrukció hozzáférhető az internetbankban és a mobilalkalmazásban is, ahol a számlatulajdonos a CélBetét egyenleget is látja.

Egyedi név és ikon

A K&H Banknál a K&H tervező megtakarítási számla nevet viseli ez a típusú megtakarítási konstrukció, amely legalább 25 000 forint befizetésével nyitható meg (diákoknak 2000 forint befizetésével). Ez is hasonlóképpen működik, mint a már említett két megtakarítás: a jövőbeli anyagi tervekre külön megtakarítási célok hozhatók létre, egyedi névvel és ikonnal. Ezek bármikor megalkothatók, módosíthatók vagy törölhetők, a célok fontossági sorrendje pedig változtatható.

Esetileg és rendszeresen is be lehet fizetni, és bármikor ki is lehet venni pénzt a számláról.

A kamat havi legalább 10 000 forint befizetésével – és pénzfelvétel nélkül – évi 0,15 százalék.

Jelenleg a piacon a MagNet Banknál érhető még el egyedi megtakarítást lehetővé tevő konstrukció, amelynél a megtakarításhoz bankkártyás vásárlás utáni kerekítéssel, automatikusan is hozzá lehet tenni, de természetesen külön, eseti befizetésre is van mód.

A megtakarításhoz bankkártyás fizetéskor kerekítéssel, automatikusan is hozzá lehet tenni.

Fotó: Jacob Lund / Shutterstock

Az Apránként megtakarítási program nevű konstrukció magától gyűjti a bankkártyás vásárlások 10, 100 vagy 1000 forintra felkerekített értékét, ahogy a számlatulajdonos arról rendelkezik. A mobilapplikációban még nem, de az internetbankban rögzíthető a gyűjtés célja is. Ha ez a cél veszélybe kerül, mert a számlatulajdonos nem takarékoskodik elég fegyelmezetten, akkor a bank e-mailben küld erről értesítést. Feltétel, hogy ezt az opciót a megtakarító bejelölje a szerződéskötéskor.