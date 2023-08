A bankok között egyre nagyobb a verseny a jó ügyfelekért, ennek érdekében a pénzintézeteknél immár a hitelkamatok is csökkenésnek indultak. Ezen az úton fontos, hogy újra 7 százalék alatti kamatokat láthatunk a lakáshiteleknél, legutóbb tavaly októberben találkozhattak az ügyfelek hasonló ajánlatokkal – derült ki a Bankmonitor legfrissebb elemzéséből.

Akad olyan bank is, amelyiknél egyedi árazás mellett már most is 6,69 százalékos kamaton kaphatunk lakáshitelt, miközben a banki ajánlatok átlaga 8,34 százalék. Az egyedi ajánlat kihasználásával egy 25 millió forint összegű, 20 éves futamidejű, 10 évig fix kamatozású lakáshitelnél a havi törlesztőrészlet 25 ezer forinttal lehet kedvezőbb, ami 20 év alatt 6 millió forint megtakarítást eredményez.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az előrejelzések szerint

szeptembertől már több bank egyedi ajánlatának kamata is 7 százalék alá kúszhat. Ám ez a lehetőség nem automatikus, azaz nem feltétlenül kapja meg mindenki, aki besétál egy bankfiókba.

Hogyan juthatunk egyedi kamatkedvezményhez?

Bár jól hangzik a 7 százalék alatti kamat, a banki hirdetményekben, valamint kondíciós listákban nem találkozhatunk vele. A Bankmonitor elemzése szerint általában a prémiumügyfélkör kaphatja meg ezt a kamatszintet, főleg egyedi banki döntés alapján.

A pénzintézetek főként a közvetítő partnereik ügyfelei részére kínálnak egyedi kamatot. Meghatározott minimális hitelösszeg és jövedelmi szint is szükséges lehet az egyedi kamatkedvezményhez. Például 20 millió forint kölcsönösszeg és 600 ezer forint nettó havi jövedelem felett már jogosultak lehetünk rá. Szintén segíthet a szorosabb banki kapcsolat is a kedvezőbb kamat elnyerésében.

Azonban a fenti feltételek teljesítésével sem kapjuk meg automatikusan az áhított kamatot, a bankok minden esetben egyedileg döntenek a kamatkedvezményről a hitelbírálat során.

Mi várható a közeljövőben?

Ha nem történik váratlan fordulat, előreláthatóan a hitelkamatok tovább mérséklődhetnek az elkövetkező időszakban. Kivárni azonban nem minden esetben kifizetődő, ugyanis nem szabad például figyelmen kívül hagyni a lakástámogatások átalakulását. Jövő évtől a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) már nem lesz elérhető a nagyobb településeken, illetve a babaváró hitel igénylési feltételeit is érdemben szigorítják.

Mindezek miatt azoknak, akik valamelyik nagyobb településen szeretnének lakást vásárolni, valamint a jelenlegi támogatási rendszert még ki szeretnék használni otthonuk megvételéhez, érdemes lehet hamarabb lépniük.