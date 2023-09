„Eredményeink motorja a hitelezés és a bővülő ügyfélkör volt” – értékelte az idei első félévet rövid tömörséggel Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója. A K&H Bank adózás utáni eredménye 2023 első félévét követően 35,8 milliárd forint volt, a 33 milliárd forint összegű banki extraprofi-adó elszámolása után.

Modern, 21. századi bankfiók a K&H székházában Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A pénzintézet sikeres volt a vállalati hitelezés és a befektetési alapok értékesítése terén.

Az első félévben lakossági ügyfélszáma meghaladta a 815 ezret, vagyis 2022 első félévének végéhez képest 5 százalékkal több magánszemélyt szolgált ki.

A rendszeresen jövedelmet átutaló ügyfelek száma eközben átlépte az 555 ezret, ez azt jelenti, hogy 7 százalékkal többen választották elsődleges bankjuknak.

A K&H első embere szólt az értékelt periódus utáni eseményről is: július közepén bevezettek egy teljesen új mobilbank applikációt. A teljességgel megújuló informatikai háttér megteremti annak a technológiai feltételeit, hogy a jövőben számos, eddig nem ismert, összetett funkció váljon elérhetővé az ügyfelek számára. A digitális átalakulás mellett a fenntarthatóság is fókuszban marad: a bank nemrégiben bemutatott energetikai kalkulátora a lakások energiafogyasztására és a rezsiköltségekre ad becslést, és kiszámolja azt is, hogy egy korszerűsítés után mennyi lesz az ingatlan üzemeltetési költsége.

Az ország egyik legnagyobb bankjánál a rendszeresen jövedelmet átutaló ügyfelek száma idén június végén átlépte az 555 ezret

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A bank működési bevétele 25 százalékkal, működési költsége – a banki adók és az OBA-befizetés nélkül – pedig 15 százalékkal emelkedett ezen időszakban év/év alapon. A 2023. évre fizetendő extraprofit-adó 33 milliárd forintot tett ki.

A teljes hitelállomány év/év alapon 18 százalékkal, 2713 milliárd forintra nőtt, a 2023 első félévében nyújtott új vállalati és lakossági hitelek összege pedig 297 milliárd forintot tett ki.

A banki likviditási rátája továbbra is erőteljes – derült ki a tájékoztatón.

A vállalati hitelezés a piacot meghaladó mértékben, 30 százalékkal nőtt év/év alapon, így 2023 első félévének végére e téren a bank piaci részesedése elérte a 10 százalékot

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője elmondta: „A K&H aktív szerepet vállal a magyar vállalkozások és nagyvállalatok finanszírozásában, valamint a gazdaság fejlesztésében. A vállalati hitelezés dinamikusan, a piacot meghaladó mértékben, 30 százalékkal nőtt év/év alapon, így 2023 első félévének végére a bank piaci részesedése elérte a 10 százalékot a vállalati hiteleknél (ez 2022 első félévében 9,1 százalék volt).

A K&H Széchenyi Kártya Program szerződéses volumene 2023 júniusának végére meghaladta a 160 milliárd forintot, míg a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretében 123 milliárd forint hitelt helyeztünk ki, ami 15 százalékos piaci részesedést jelent.

Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója jelezte, hogy 2023 első félévében 0,8 milliárd forintos negatív eredményt könyveltek el a teljes évre vonatkozó extraprofit-adó elszámolása miatt. 2022 azonos időszakában a teljes évre vonatkozó különadó miatti veszteségük 1,7 milliárd forintot tett ki. A nem életbiztosítási területen a díjbevétel 16 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 36,1 milliárd forintot. Valamennyi üzletág két számjegyű növekedést produkált az előző évhez képest, ami piaci átlag feletti bővülést jelent.

A bank hitelállománya 18 százalékkal nőtt egy év alatt, így elérte a 2713 milliárd forintot. Az év első félévében összesen 297 milliárd forint új hitelt helyezett ki a pénzintézet. A vállalati hitelállomány egyetlen év alatt 30 százalékkal bővült.

2023 júliusára a saját állampapírok állománya a bank könyveiben elérte az 1000 milliárd forintot. A bank likviditása továbbra is erős.

A K&H elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és folytatja digitális átalakulását, amit a „Magyarország Legjobb Digitális Bankja 2023” díj elnyerése is jól tükröz.