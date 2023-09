A Wizz Air október 31-től a Stockholm-Skavsta repülőtérről Svédország legnagyobb forgalmú nemzetközi repülőterére, a belvároshoz közeli Stockholm-Arlanda Airportra irányítja át budapesti járatait – írja a Turizmus.com.

Fotó: Shutterstock

A lap hozzáteszi, hogy a Wizz Air idén október végétől kezdve hetente négy járatot indít az észak Velencéjeként is emlegetett Stockholm fő repülőterére.

A járatok keddi, csütörtöki, szombati és vasárnapi napokon közlekednek majd Budapestről.

Stockholm Arlanda repülőtere tömegközlekedéssel mindössze 30 percre található Stockholm centrumától, így az utasok gyorsabban és olcsóbban közelíthetik meg a népszerű város központját.

Svédország fővárosa különleges látnivalókat tartogat az oda látogatóknak: a modern és a középkori építészet lenyűgöző kettőssége mellett a város több ezer kisebb-nagyobb különleges szigetecskével büszkélkedhet, így remek választás a természet kedvelőinek is.

A fapados légitársaság nemrégiben jelentette be, hogy a megnövekedett kereslet miatt újabb kilenc népszerű útvonalán bővíti járatait a magyar fővárosból, továbbá 14 új járatot is indít. Így október elejétől a népszerű egyiptomi üdülőváros, Sarm es-Sejk is közvetlenül elérhető lesz Budapestről heti két alkalommal.