A jövedelemigazolás nélküli zálogkölcsön egyre népszerűbb Magyarországon, és az őszi szezonban is intenzív az érdeklődés a konstrukció iránt – derül ki a BÁV Zálog közleményéből.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A közlemény szerint nemcsak az általános és középiskolás diákok útnak indítása kerül sokba – egyes becslések szerint akár 50-100 ezer forint is lehet az iskolakezdésük költsége –, de az egyetemisták albérletének kifizetése is nehéz helyzetbe hozza a háztartásokat. A magyar családok kétharmadának nincs jelentős megtakarítása, a mostani infláció pedig a még félretett tartalékokat is megtépázta, emiatt a szeptemberi tanévkezdéskor sokan hitelfelvételre szorulnak.

A BÁV és jogelődjei mintegy 250 éve kínálják a zálogkölcsönt, mint etikus pénzügyi megoldást. Idén is több ezren fordulnak szeptemberben hozzánk, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a zálogkölcsön minden értéktárggyal rendelkező embernek a mai napig gyors készpénzes segítséget jelent

– mondta Dilkné Mórocz Zsuzsanna, a BÁV Zálog szakértője. Hozzátette: a BÁV országosan közel 80 fiókban kínál zálogkölcsönt, amelynek népszerűsége a gyorsaság mellett abban is rejlik, hogy nem szükséges megjelölni a hitel célját.

A BÁV tapasztalatai szerint az őszi időszakra az iskolakezdés mellett a fűtési szezonra való felkészülés, a korszerűsítés, valamint a tüzelőanyag beszerzése is hatással van.

A zálogkölcsön segítségével – emelte ki a szakértő – bárki könnyen és gyorsan hozzájuthat az átmeneti időszak áthidalásához szükséges készpénzhez, amelynek felvételéhez nem kell munkáltatói igazolás, ingatlanfedezet vagy meglévő folyószámla. Mindezt ugyanis a zálogba adott értéktárgy helyettesíti, ami lehet arany ékszer, egyéb aranytárgy, de akár festmény, műtárgy, nagy értékű óra is. Sokakban él a tévhit, hogy ha a futamidő végéig nem sikerül visszaváltani a zálogtárgyat, az elvész, ez azonban nincs így: a BÁV a lejáratot követő hónap végéig türelmi időszakot biztosít, amely alatt, ha szükséges, a futamidő meghosszabbítását is kérhetik az érintettek.