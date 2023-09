Balogh Levente szerint a PET a legkörnyezetkímélőbb műanyag, jobb csak az időutazás lenne

Hulladékvakságban szenved a modern ember, azaz azt hiszi, ha valamit kidobott a szemétbe, az megszűnt létezni: ez sajnos nagyon nem így van. Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország alapítója és Kovács Zsófia, a Beautycle alapítója, környezetkutató vitáján, a Brain Bar rendezvényén kiderült az is, hogy megosztott a felelősség a gyártók és a fogyasztók között, de azonnal cselekedni kéne, és még akkor is késésben lennénk. Megoldás pedig talán nincs is a műanyagproblémára.

1 órája | Szerző: Szűcs András

