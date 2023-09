Az EgészségAblak, az EESZT mobilapplikációjának legutóbbi frissítése révén családbaráttá válik, az alkalmazáson keresztül ugyanis meghatalmazással a családtagok dokumentumai is elérhetővé válnak.

A felhasználók a szülők a gyermekeik fiókjába be tudnak lépni, illetve a felnőttek az idősebb szüleik dokumentumaihoz is hozzáférhetnek meghatalmazás révén, amely akár ismerősnek is adható például receptkiváltás miatt – mondta a családbarát fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az adatok biztonsága miatt nagyon sok biztonsági elemet iktattak be

– emelte ki az államtitkár.

Meghatalmazást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén keresztül lehet megadni az ügyfélkapuval rendelkezőknek az önrendelkezés menüpontban, ahol beállítható az is, hogy milyen dokumentumokhoz ki férhessen hozzá és mennyi ideig. Ezt követően a meghatalmazottnak el kell fogadnia az EESZT-ben a meghatalmazást.

Az EgészségAblak applikációban felhasználóváltással érhetők el a meghatalmazást adó dokumentumai.

Már 2,4 millió ember töltötte le az alkalmazást. Az applikáción keresztül havonta átlagosan félmillió receptet és másfél millió orvosi dokumentumot töltenek le.

A mobilalkalmazásban elérhetők az e-receptek, az e-leletek, az oltási igazolvány, a háziorvos adatai, továbbá hívható az Egészségvonal.