Majdnem négy évtized, 1984 után újra Németországban építene gyárat a bajor származású BMW autóipari óriás, a létesítmény a cég elektromos autókra való átállásának központi szereplője lehetne, ha felépül – írta a Welt.

Szeptember 24-én azonban népszavazát tartanak Strasskirchen településen, amelynek szomszédságában a gyárat működtetni szeretnék. A referendum pedig akár keresztbe is tehet a német cég terveinek, és elkaszálhatja a helyi beruházást. A település 2700 választójoggal rendelkező lakosából 270 aláírása elég lett volna a népszavazás megtartásához, az ezzel kapcsolatos petíciót azonban több mint 470-en írták alá.

Strasskirchen, a kis német város sok lakosa nem kér a beruházásból.

Féltik a földet

Érdemes kiemelni: a falu tanácsában ülő képviselők korábban egyhangúlag döntöttek a gyár felépítése mellett. A beruházás ellenzői ugyanakkor azzal érvelnek, hogy az új gyár tönkretenné Bajorország egyik legértékesebb mezőgazdasági földterületét, amelyet az iskolában csak úgy tanítanak a fiataloknak, mint a tartomány éléskamrája, és amelyen ma elsősorban cukorrépát termesztenek.

A helyiek félelme főleg abból ered, hogy nem bíznak a bajor óriásvállalatban.

Attól tartanak, hogy a megegyezés ellenére a gyárat autógyárként jelentenék be.

Kell a munkahely

Ezzel szemben a falu CSU-s polgármestere, Chritian Hirtreiter azzal érvel, hogy a gyárral otthon tartanák a technológiát, a jólétet, valamint a fejlődést Németországban, azon belül is Bajorországban. Ráadásul a BMW-gyár a munkahelyek megtartását is biztosítaná. Noha a körzetben a munkanélküliség aránya idén csak 2,8 százalék volt, egy éve azonban még két tizedesjeggyel alacsonyabb értéket mértek. Ugyanis csak 2020-ban 600 ember veszítette el a munkahelyét egy autóbeszállító távozása miatt, amely működését Magyarországra helyezte át. Tavaly pedig egy papírmalom jelentette be, hogy végleg bezárja helyi üzemét, amely 400 dolgozónak adott megélhetési lehetőséget.

A Welt kiemeli:

a BMW szerint a strasskircheni helyszín az egyetlen megfelelő terület számukra. Ha a referendumon a helyi lakosok a gyár megépítése ellen döntenek, könnyen lehet, hogy a beruházást külföldön hajtják végre.

Újabb szög?

Egy sikeres referendum újabb szöget üthetne a német ipar koporsójába. Mint ismert, az orosz–ukrán háború és az annak következtében megnövekedett energiaárak eddig sosem látott láncreakciót indítottak el a német iparban, amelyet a német média összefoglalóan dezindusztrializációnak, azaz ipartalanításnak nevez. A folyamat részeként az utóbbi időben több gyár jelentette be, hogy a kedvezőtlen feltételek miatt megszünteti tevékenységét az országban, vagy új beruházásait külföldre helyezi át.